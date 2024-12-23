O Ses Türkiye'de ilk görüntüler sızdı!

Yılbaşı Özel programıyla izleyenlerine keyifli anlar yaşatacak olan O Ses Türkiye çekimleri başladı.
ÖZEL GECE İÇİN PROVALAR BAŞLADI
Hadise, Beyazıt Öztürk ve Gökhan Özoğuz yeniden jüri koltuğuna oturacağı O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programının sürpriz ismi Ezgi Mola oldu. Birbirinden ünlü isimlerin sahne alacağı özel gece için provalar başladı.
Doğukan Güngör, Beril Pozam, Ersin Arıcı, İnci Taneleri'nin Ayça'sı Ülkü Hilal Çiftçi’nin yer aldığı programdan ilk görüntüler sızdı. Aleyna Tilki ve Hadise'nin "Sıfır Tolerans" performansı geceye damgasını vurdu.