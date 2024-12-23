O Ses Türkiye'de ilk görüntüler sızdı!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programı için provalar başladı. Hadise, Beyazıt Öztürk ve Gökhan Özoğuz ve Ezgi Mola'nın jüri koltuğunda oturacağı O Ses Türkiye çekimlerinden ilk görüntüler sızdı. O anlar sosyal medyanın gündemine oturdu.

Yılbaşı Özel programıyla izleyenlerine keyifli anlar yaşatacak olan O Ses Türkiye çekimleri başladı.

ÖZEL GECE İÇİN PROVALAR BAŞLADI

Hadise, Beyazıt Öztürk ve Gökhan Özoğuz yeniden jüri koltuğuna oturacağı O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programının sürpriz ismi Ezgi Mola oldu. Birbirinden ünlü isimlerin sahne alacağı özel gece için provalar başladı.

Doğukan Güngör, Beril Pozam, Ersin Arıcı, İnci Taneleri'nin Ayça'sı Ülkü Hilal Çiftçi’nin yer aldığı programdan ilk görüntüler sızdı. Aleyna Tilki ve Hadise'nin "Sıfır Tolerans" performansı geceye damgasını vurdu.

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