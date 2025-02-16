O Ses Türkiye’de kılıçlar çekildi! Melike Şahin sözünü sakınmadı

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O Ses Türkiye’de kılıçlar çekildi! Melike Şahin sözünü sakınmadı

O Ses Türkiye'nin yeni jüri üyesi Melike Şahin, ikinci bölümde de dikkat çekti. Hadise ile Melike Şahin arasındaki diyalog sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Melike Şahin'in verdiği cevap, sosyal medyada çok konuşuldu.

O Ses Türkiye yarışması, ekranlara geri döndüğünde büyük ilgi gördü. İlk bölümde Hadise ve Melike Şahin arasında yaşandığı iddia edilen kıskançlık, ikinci bölümde de sosyal medyada konuşulmaya devam etti.

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Hadise ve Melike Şahin, bu iddialara karşı birlikte fotoğraflar paylaşıp yakın olduklarını gösterse de, sosyal medyada ikili hakkında yapılan yorumlar farklı yönlerdeydi.

O Ses Türkiye'nin ikinci bölümünde de Hadise ve Melike Şahin arasındaki bir konuşma dikkat çekti. Hadise, beğendiği bir yarışmacıyı kendi takımına katmak isterken, "Burada ben tecrübeme güveniyorum" dedi. Melike Şahin ise buna cevap vermekte gecikmedi.

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“TAZELİĞİME GÜVENİYORUM”

Şahin, "Ben Hadise gibi tecrübeme güvenmiyorum; ben tazeliğime güveniyorum, şekerim" diyerek gündeme geldi. Hadise ise, "Ben buna katılmıyorum, tazelik ve tecrübeyi bir arada bulunduramazsın, ikisi çok farklı şeyler" diye cevap verdi. Melike Şahin de, "Niye canım, sen yorulmuş olabilirsin" diyerek sözlerinin arkasında durdu.

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