O Ses Türkiye’de şampiyon belli oldu

TV8’de yayınlanan yarışma programı ‘O Ses Türkiye’, önceki akşam sezon finali yaptı. 8 Şubat Cumartesi günü ekran yolculuğuna başlayan yarışmanın şampiyonu da belli oldu.

Hadise, Beyazıt Öztürk, Gökhan Özoğuz ve Melike Şahin’den oluşan jüri üyeleri, sezon boyunca en iyi yetenekleri kendi takımlarına alabilmek için kıyasıya mücadele etti. Sunuculuğunu Saadet Özsırkıntı’nın üstlendiği programın sezon finalinde 16 finalist sahneye çıkarak şampiyonluk için performans sergiledi. Sezon boyunca farklı müzik türlerinden yetenekleriyle dikkat çeken yarışmacılar arasında Gökhan Özoğuz’un takımından Mert Özer ile Beyazıt Öztürk’ün ekibinden Funda Kayacık finalist oldu. İzleyicilerin, O Ses Türkiye’nin web sitesi üzerinden verdikleri oylar sonucu 11. sezonun şampiyonu Mert Özer oldu.

O Ses Türkiye’de en çok yarışmacısı şampiyon olan isim olarak dikkat çeken Gökhan Özoğuz’un takımından 2013’te Hasan Doğru, 2025’te Emre Sertkaya ve 2017’de ise Lütfiye Özipek, şampiyonluğu göğüslemişti. Athena Grubu’nun solisti Gökhan Özoğuz, Mert Özer’in de yarışmayı ilk sırada tamamlamasıyla birlikte şampiyonluk sayısını 4’e çıkardı.

Emir Can İğrek’ten ‘Elmas’ sürprizi

Derinlikli şarkı sözleri ve kendine has duruşuyla müzik sahnesinde özel bir yere sahip olan Emir Can İğrek, yeni şarkısı ‘Elmas’ı Hypers Music etiketiyle yayınladı.

Sözleri ve müziği Emir Can İğrek’e ait şarkının düzenlemesini Yiğit Avcı yapmış. ‘Elmas’a Tolga Akış’ın yönetmenliğinde bir de klip çekilmiş. Klip, şarkının ruhunu yansıtan sade ve vurucu atmosferiyle dikkat çekiyor. Akustik gitar tınıları, piyano ve yaylı enstrümanlarla harmanlanan şarkı, duygusal bir derinlik sunarken aynı zamanda zor zamanlardan geçen herkes için güçlü bir mesaj taşıyor.

Emir Can İğrek, yine hoş bir çalışmaya imza atmış. Keyifle dinledim.

Ressam Selda İnci’den 24. kişisel sergi

Ressam Selda İnci, 21-25 Mayıs’ta yapılacak olan 5. Artcontact İstanbul Sanat Fuarı’nda ‘Derinden’ isimli 24. kişisel sergisini Galeri Abay Standı’nda sanatseverlerle buluşturacak.

Suluboya, yağlıboya ve akrilik tekniklerini kullanarak her sergisinde tuvaline içindeki duygularını anlatan Selda İnci, sergide derinlikli ve etkileyici eserlerini ziyaretçilerine sunacak. Sanatçının eserleri, mistik ve içsel duyguların dışavurumu olarak tanımlanabilir.

Doğadan aldığı ilhamla çiçekler, kuşlar, kelebekler gibi unsurları resimlerine taşıyan sanatçı, aynı zamanda yaşadığı olayları ve bu olayların kendisine kattığı anlamları sanatına ustalıkla yansıtıyor.