O Ses Türkiye'nin Pavarotti Hasan'ı bambaşka biri oldu Görenler tanıyamıyor

Acun Ilıcalı’nın ‘Pavarotti Hasan’ diye hitap ettiği Hasan Doğru, son haliyle gündeme geldi.

O Ses Türkiye 2014 yılında birinciliği elde eden Hasan Doğru, değişimiyle gündem oldu. 9 ayda 40 kilo veren Doğru, 75 kiloya kadar indi. Doğru’nun son halini görenler çok şaşırdı.

HASAN DOĞRU KİMDİR?

Hasan Doğru, 4 Nisan 1987 yılında Zonguldak, Kozlu’da doğdu. Doğru, baba tarafından aslen Ordulu. Liseden sonra Tiyatro Arın adlı grupta rol alıp, tiyatro sınavlarına çalışmaya başladı.

Konservatuvar Tiyatro sınavlarını iki kere denedi ancak başarısız oldu. Daha sonra Bülent Ecevit Üniversitesi Devlet Konservatuvarı opera bölümünün açıldığını duyunca ilk denemesinde kazandı ve opera bölümünün ilk öğrencilerinden ve ilk mezunlarından oldu.

Doğru, 2013 yılında O Ses Türkiye yarışmasına katıldı. Doğru, ilk anda Gökhan Özoğuz'u ve Murat Boz'u döndürürken, şarkısının bitiminde ise Hadise ve Ebru Gündeş'i döndürmeyi başardı. Tüm jüriyi döndüren Doğru, Gökhan Özoğuz'un takımını seçti.

Halkın beğenisini alan Doğru, Ocak 2014'te O Ses Türkiye'nin şampiyonu oldu.