O Ses Türkiye 2025 yarışmasındaki kadar başarılı olamayan seslendirme sanatçısı Funda Kayacık, Kim Milyoner Olmak İster'de 3 soruda elendi.

O Ses Türkiye yarışmasında finale kalan ve sesiyle herkesi kendisine büyüleyen yarışmacı bu kez Oktay Kaynarca’nın sunduğu Milyoner’e katıldı.

NE YAPTIN FUNDA?

Oktay Kaynarca 3. soruda elenen yarışmacıya 'Ne yaptın Funda?' diye sordu, Funda ise yine 'Patladım! Gerçekten burada insan patlıyor ya.' yanıtını verdi.

Funda Kayacık daha sonra sosyal medyadan da kendisiyle dalga geçerek 'patladım' paylaşımı yaptı.

FUNDA KAYACIK KİMDİR?

1998 yılında dünyaya gelen seslendirme sanatçısı Funda Kayacık, 2016 yılında dublaj sektörüne giriş yaptı. Kayacık, "rabarba" olarak bilinen toplu dublaj çalışmalarında yer alarak bu alandaki yeteneğini geliştirdi. Müziğe olan ilgisi nedeniyle konservatuvara yöneldi ve opera eğitimi aldı. Haliç Üniversitesi Konservatuvarı'nın Opera bölümündan yüksek onur belgesi ile mezun oldu.

2016 yılında dublaj hayatına başladı. Bazı stüdyolarda vokal bazılarında ise dublaj sanatçısı olarak çalıştı. Mattel'in Barbie "Brooklyn" Roberts karakterinin onaylı sesi olup bu karakterle birçok yapımda dublaj yaptı.