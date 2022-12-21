O Ses Yılbaşı Özel 2023 konukları kim olacak? O Ses Yılbaşı Özel 2023 jüri üyeleri kim?

Acun Ilıcalı’nın sunuculuğunu üstlendiği O Ses Türkiye bu senede yılbaşına özel bölümüyle ekranlarda olacak. 31 Aralık’ta TV8 ekranlarında yayınlanacak olan O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programının konukları şimdiden merak konusu oldu. O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programının jüri üyeleri de merak edilenler arasında yer alıyor. Peki, O Ses Yılbaşı Özel 2023 konukları belli oldu mu? O Ses Yılbaşı Özel 2023 konukları kim?

O Ses Türkiye Yılbaşı Özel 2023 programı 31 Aralık akşamı TV8 ekranlarında Acun Ilıcalı’nın sunumuyla yayınlanacak. O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programında her sene olduğu gibi bu senede ünlüler yarışacak.

İddialara göre bu sene O Ses Türkiye Yılbaşı Özel bölümünde: Talat Bulut, Kerem Alışık, Ebru Şahin, Onur Buldu, Alina Boz, Melis Sezen, Cemre Baysel, Selin Şekerci, Nilsu Berfin Aktaş, Büşra Pekin, Hazal Subaşı, Eser ve Berfu Yenenler, Cemal Can, Danla Biliç, Aslıhan Malbora ve Ayça Ayça Ayşin Turan’ın katılacağı konuşuluyor.

Ayrıca O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programında Eser ve Berfu Yenenler, Çift Terapisi adlı gösterilerini sahneleyecek.

Yarışmanın kadrosunda ayrıca Darmaduman dizisinin Evren’i Aytaç Şaşmaz’ın da olduğu öğrenildi. Aytaç Şaşmaz dizide rol arkadaşı Aslıhan Malbora’yla beraber yarışacak.

Bu sene O Ses Türkiye Yılbaşı Özel bölümünde jüri üyelerinden Beyazıt Öztürk olmayacağı konuşulanlar arasında