O şişelerde su bulundurmayın

Aman dikkat! Uzun süre beklemiş pet şişelerdeki su hangi hastalığa davetiye çıkarıyor?

Özellikle yaz aylarındaki aşırı sıcaklarda pet şişe suyu kullanırken çok dikkat etmek gerekiyor. O şekilde muhafaza edilmesinin zarar görmediği düşünülse de güneş gören pet şişede beklemiş su birçok çok önemli hastalıkları ortaya çıkarıyor. Konuyla ilgili uyarı Prof. Dr. Vefik Arıca’dan geldi. Arıca; “Özellikle araç içinde sıcakta 2,3 saatten fazla bulunmuş sıvıyı tüketmemeli” diye konuştu..

SICAKTA KALMIŞ PET ŞİŞEDEKİ SU

Sıcaktan plastiğin etkilendiğini ifade eden Prof. Arıca, “Bir pet şişe su alıyoruz yarısını içiyoruz, 3 saat sonra, 2 gün sonra hatta bir hafta sonra o sıvıyı tüketebiliyoruz. Nasıl olsa su, suyun etkisi olmaz diye ama biz biliyoruz ki pet şişe plastikten yapılıyor. Plastiğin ana maddesi de bisfenol a. Bu madde pet olan plastik şişeden suya geçmez ama sıcak ortamda bisfenol a dediğimiz zehirli, kanserojen madde suya çok rahatlıkla geçer. Bu nedenle pet şişedeki su özellikle 2-3 saat arabada zaman geçiyorsa ve sıcak bir ortamda bulunuyorsak o sıvıyı kullanmamamız gerekiyor” şeklinde konuştu.

HANGİ HASTALIĞI TETİKLİYOR



Araç içinde beklemiş suyun sağlığa olumsuz etkileri hakkında da bilgiler veren Prof. Arıca, konuyla alakalı şunları söyledi:

“Kullandığımıza bisfenol a dediğimiz madde çocuklarda çok sık görüyoruz erken ergenlik. 7-8 yaşında ergenlik olabilir. İkincisi obezite riski olabiliyor. Üçüncüsü zaten bisfenol a’nın kendisi kanserojen madde. Akciğer kanserinde, karaciğer kanserine, meme kanserine, prostat kanserine yol açabiliyor. İlerleyen yaşlarda özellikle alzheimer, parkinson hastalığıyla ilgili, unutkanlıkla ilgili hastalıklarda etkili olabiliyor. Erkeklerde göğüs büyümesi dediğimiz jinekomastiye neden olabiliyor. Bu nedenlerle özellikle araç içinde sıcakta, 2,3 saatten fazla bulunmuş sıvıyı tüketmemeliyiz ama bol sıvı tüketmeliyiz.”

İHA



