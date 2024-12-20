O soruda gözyaşlarını tutamadı! Kim Milyoner Olmak İster’de Oktay Kaynarca’yı ağlatan an

Usta tiyatrocu Yıldız Kenter’a ait bir konuşma, sanatçının konservatuvardan öğrencisi olan Oktay Kaynarca’nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında duygusal anların yaşanmasına neden oldu.

BARAJ SORUSU STÜDYOYU DUYGUYA BOĞDU

Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde siyaset okuyan 23 yaşındaki Ömer Kaptan’a yöneltilen 50 bin TL değerindeki baraj sorusu, stüdyoda duygu dolu anlar yaşanmasına yol açtı.

SORUYU DUYUNCA OKTAY KAYNARCA GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Sesli çalan soru, sunucu Oktay Kaynarca’yı gözyaşlarına boğdu.

"Dinlediğiniz konuşma, 2019'da vefat eden hangi tiyatro sanatçısına aittir?" şeklinde soru soruldu.

Şıklar arasında Belgin Doruk, Ayşen Gruda, Suna Pekuysal ve Yıldız Kenter yer aldı.

Merhum sanatçının sesini duyan Oktay Kaynarca gözyaşlarına engel olamadı. Kaynarca, "Bir fikrim var ama emin değilim" dedi.

"HAKİKATEN DAĞITTI BENİ"

Yarışmacı, seyirci jokerini kullandıktan sonra doğru cevabı Yıldız Kenter olarak verdi.

Oktay Kaynarca, gözyaşlarını tutamayarak şunları söyledi:

"Özür dilerim birden dağıldım. Hocamın sesini duyunca konservatuvardan, çok da güzel okumuş. Hakikaten dağıttı beni. Ruhu şad olsun. Şu ana kadar gerçek anlamda Türk sahne sanatlarına, Türk sinemasına oyuncu yetiştirmiş, hocaların da hocası anlamına gelen bir isimdir Yıldız Kenter.

Konservatuvarda birçok öğrenci yetiştirmiş, gerçekten bu anlamda çok büyük katkı sağlamış, çok önemli değerlerimizden biridir. Burada bir kere daha bu soruyla birlikte yad ettiğimiz için ekibime de teşekkür ederim."

YARIŞMADAN ÇEKİLDİ

Ömer Kaptan, 500 bin TL değerindeki 11. Soruyu joker hakkı kalmadığı için cevapsız bıraktı. Kaptan, 300 bin TL ödülle yarışmadan çekildi.

YILDIZ KENTER KİMDİR?

YILDIZ KENTER KİMDİR, NE ZAMAN ÖLDÜ?

11 Ekim 1928'de İstanbul'un Çamlıca semtinde dünyaya geldi. Annesi İngiliz asıllı Nadide Kenter, babası ise Meclis-i Âyan üyesi Mehmet Galip Bey'in oğlu, diplomat Ahmet Naci Kenter. Asıl adı Ayşe Yıldız olan sanatçı, 7 kişilik bir ailede büyüdü, ablası Güner, ağabeyleri Nedim ve Mahmut ile küçük kardeşi Müşfik ile birlikte.

YILDIZ KENTER'İN ÖZEL YAŞAMI

1951'de Nihat Akçan ile evlendi ve bu evlilikten Leyla isimli kızları oldu. Çift, 1958'de ayrıldı. 1965'te Şükran Güngör ile evlendi.

EĞİTİM VE KARİYER BAŞLANGICI

Ankara Devlet Konservatuvarı mezunu olan Kenter, bir röportajında, konservatuvara babasının desteğiyle girdiğini anlattı:

"Annem sayesinde birçok şeyi yapabilme fırsatı bulabildik, çok iyi bir kadındı. Babam da öyleydi, çok şeyi teşvik etti. Hatta babam beni gizlice konservatuvara götürüp kaydımı yaptırdı. Çünkü ailemde, o yaşlarda tutucu görünen bir abim vardı. Sevgili abim, 'Gitmeyeceksin oraya.' diye tutturdu. Sonra tabii çok destek verdi, yardımcı oldu, yolumu açtı. Hayatımın en mutlu günleri o konservatuvarda geçti. Dünyanın en rafine hocaları ile çalışma fırsatı buldum orada."

HAYATINI TİYATROYA ADADI

Sanatçı, tiyatroya olan sevgisini şöyle ifade etti:

"Sanat zaten bir yaşam gücüdür bence. Onun için herhalde sevgili Atatürk'ümüz, 'Sanatsız bir ülkenin hayat damarlarından biri kopmuş demektir.' der. Ben de ona bütün yüreğimle katılıyorum. Yaşama yaşam katan, yaşamı katlayan, uzatan, renklendiren ve zenginleştiren inanılmaz bir güç."

Kenter, Ankara Devlet Konservatuvarı, İstanbul Belediye Konservatuvarı ve İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünde bölüm başkanlığı yaptı, üç kez Altın Portakal ödülünü kazandı.

"TİYATRO ÇOK ZOR VE BUNUN İÇİN TİYATROYU ÇOK SEVİYORUM"

Sanatçı, eğitiminin ardından 1956-1959 yılları arasında Ankara Devlet Tiyatrosunda görev aldı. ABD ve İngiltere'de oyunculuk teknikleri üzerine çalışmalar yaptı ve Devlet Tiyatrosundan ayrıldıktan sonra bir yıl Muhsin Ertuğrul ile çalıştı.

KENT OYUNCULARI

1959'da kardeşi Müşfik Kenter ve eşi Şükran Güngör ile Kent Oyuncuları Topluluğunu kurdu. Bu grup, 2014 yılına kadar birçok oyun sergiledi.

ULUSLARARASI SAHNE ALDI

Yıldız Kenter, Sovyetler Birliği, ABD, İngiltere, Almanya, Hollanda, Danimarka, Kanada, Yugoslavya ve Kıbrıs'ta İngilizce ve Türkçe oyunlarla sahne aldı. Shakespeare, Çehov, Brecht gibi uluslararası yazarların yanı sıra Melih Cevdet Anday, Necati Cumalı gibi Türk yazarların eserlerini de sahneye taşıdı. 1981'de "devlet sanatçısı" unvanını aldı.

ÖDÜLLER

Kariyeri boyunca pek çok ulusal ve uluslararası "En İyi Kadın Oyuncu" ödülü kazandı. Finlandiya Dünya Kadın Kuruluşu tarafından yüzyılın en başarılı yüz kadınından biri olarak onurlandırıldı. 1995'te Kültür ve Turizm Bakanlığı Onur Ödülü, 1998'de Cumhurbaşkanlığı Büyük Kültür ve Sanat Ödülü, 1999 ve 2000'de Afife En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü aldı.

OYNADIĞI ESERLER

Kenter, kariyeri boyunca 100'den fazla tiyatro oyunu, film ve dizide rol aldı. Bazı önemli tiyatro oyunları şunlardır: "Salıncakta İki Kişi", "Ben Anadolu", "Anna Karenina", "Gece Mevsimi", "Oscar ve Pembeli Meleği", "Sırça Kümes", "Hep Aşk Vardı", "Nükte", "Martı", "Harold ve Maude", "Hamlet", "Öfke", "Ümitsiz Saatler", "Çöl Faresi", "Yağmurcu", "Misafir", "Finten", "Tanrılar ve İnsanlar", "Maria Stuart", "Şatoya Davet", "Onikinci Gece", "Lady Frederick", "Gelin", "Yanlış Yanlış Üstüne", "Sahne Dışındaki Oyun", "Ölü Kraliçe", "Fatih", "Ramak Kaldı", "Gölgeler", "Elektra", "Öteye Doğru", "Miras", "Hile ve Sevgi", "Yalancı", "Kıskançlar", "Peer Gynt", "Scapin'in Dolapları", "Antigone".