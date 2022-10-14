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Serenay Sarıkaya'dan ayrılık açıklaması! O soruya cevap yok

Oyuncu Serenay Sarıkaya, 9 aydır birlikte olduğu Umut Evirgen ile ilişkisini geçtiğimiz günlerde noktaladı. Bakın Sarıkaya, ayrılık sonrası Umut Evirgen sorusuna ne cevap verdi.

Haber Giriş: 14 Ekim 2022 Cuma - 13:38
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O soruya cevap yok! Serenay Sarıkaya'dan ayrılık açıklaması

Serenay Sarıkaya'dan ayrılık açıklaması! O soruya cevap yok
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Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, işletmeci Umut Evirgen'den "Yorulduk, yürütemedik" diyerek ayrılmıştı. 

İstanbul-Adana arası mekik dokuyan Serenay Sarıkaya, önceki gün Etiler’de görüntülendi. ‘Şahmeran’ dizisi hakkında konuşan Sarıkaya “Çekimlerimiz devam ediyor. Kısa bir ara vermiştik. Bu yüzden İstanbul’a geldim. Az önce de arkadaşlarımla yemek yedim.” dedi. 

"KONUŞMAK İSTEMİYORUM"

İşletmeci Umut Evirgen ile ayrılık haberleri ve Umut Evirgen’in geçtiğimiz günlerde Farah Zeynep Abdullah ile görüntülenmesinin hatırlatılması üzerine Sarıkaya “Bu konu hakkında konuşmak istemiyorum. Çok teşekkür ederim. İyi akşamlar” diyerek evinin yolunu tuttu. 


 

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