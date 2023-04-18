O tam bir ‘Beyaz Nimet’

Yoğurdun yararlarını bilmeyen yoktur. Ancak bazı yararları var ki; tam manasıyla adından ‘Beyaz Nimet’ diye söz ettiriyor.

O tam bir ‘Beyaz Nimet’

Mikrobik sarılıkta antibiyotik ilaç gibi iş görür. Alerjik reaksiyonları azaltır. Çocuklarda büyüme ve gelişmeyi teşvik eder.

Diyetlerinde düzenli olarak yoğurt yiyenlerin, yoğurt yemeyenlere oranla daha fazla kilo kaybettikleri çeşitli araştırmalarla tespit edilmiştir. Kelam-ı kibarın şu sözü de dikkat çekicidir:

"Sütten yapılan yiyecekler hastayı ferahlatır."

İçine bir iki yemek kaşığı buğday ya da mısır nişastası katılmış olan bir kâse yoğurt, bebekler ve çocuklar da dâhil ishale karşı en iyi ilaçtır.

Hem zayıflama diyetlerinde hem de çeşitli hastalıklarda uygulanan diyette yoğurt vazgeçilmez bir gıdadır. Bunlarda süt değil de sütten mamul yoğurdun tavsiye edilmesi dikkat çekicidir. Çünkü yoğurt sütle aynı gıda değerini taşımasının yanı sıra sindirilmesi daha kolaydır.

YOĞURT MİDEDE EKŞİME YAPABİLİR

Yoğurtta demir ve bakır hariç vücut için gerekli olan maddelerin çoğu bulunur. Vücutta sindirimi kolaydır. Hazmı da kolaylaştırır.

B grubu vitaminleri çokça ihtiva ettiğinden sinir sistemleri üzerinde yararlıdır. Ayrıca organları da yumuşatır. Şişmanlatmaz.

Baş ağrıları, adale ağrısı, yorgunluklar ve bezginlikler için yararlıdır.

Yoğurdun içinde kalan asitli suyu, sindirim organlarındaki zararlı maddelere karşı oldukça yararlıdır.
İhtiyarlığı (vücut zafiyetini) geciktirir, zehirlenmelere karşı yararlıdır, zehirli bakterilerin oluşmasını önler.

Güneş çarpmalarına karşı hafif tuzlu yoğurdun iyi geldiği rivayet edilmiştir.

YEŞİL SUYU ATILMAZ

Bizim bu harika gıdamızın cilt güzelliği için bulunmaz bir nimet olduğunu unutmayın. Saçlarınız ve tırnaklarınızın güçlenmesi için de yoğurt vazgeçilmez bir gıdadır.
Kanserden koruyucu özelliği de olan yoğurdun bir su bardağı kadarı yaklaşık 300 mg kalsiyum ihtiva ediyor. Sahip olduğu kalsiyum ve diğer vitaminlerle yoğurdun ağız kokusunu yok ettiği, diş taşlarını ve diş eti iltihaplarını önlemede yardımcı olduğu bilinmektedir.

Ayrıca çabuk okside olması ihtimali olan çeşitli yiyeceklerle birlikte yenilen yoğurdun, yemeklerin zehirli tesirlerini bertaraf ettiği de tespit edilmiştir. Bu manada yeşil fasulyeyi yoğurtla yiyen tek millet olmamız yoğurt konusundaki bilincimizin ne kadar yüksek olduğunun da bir göstergesi.

Evde mayalayacağınız yoğurdun yeşil suyu riboflavin ihtiva eder ki bu içindeki B2 vitamini ile bünyenin protein, yağ ve karbonhidratlardan enerjiyi yararlı şekilde kullanmasına yardımcı olur. Doku gelişimi ve tamirini de sağlayan riboflavini antibiyotikten kat kat güçlü ilaç olarak da kabul edebilirsiniz.

B2 noksanlığında deride çatlama ve kurumaların artacağını, yutma ve yeme zorluğu yaşayacağınızı, görme problemlerinin artacağını düşünürseniz yoğurdun yeşil suyunda olan riboflavinin ne kadar değerli olduğunu daha iyi anlamış olacaksınız.

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