O tarihe kadar başvurana 580 bin lira destek verilecek

Çalışma koşullarının farklı meslek gruplarına göre değişiklik göstermesi ile birlikte dezavantajlı bireylerde iş hayatında yaşanan zorluklardan etkilenebiliyor. İş hayatına katılmak ve para kazanmak dezavantajlı bireyler için büyük önem taşıyor. Bu kapsamda iş gücü piyasasında fırsat eşitliğini sağlamak adına engelli bireyler ve eski hükümlüleri kapsayacak bir proje hayata geçirildi.
Destekle istihdam projesi kapsamında kendi işini kurmak isteyen binlerce vatandaş devletin sunduğu 580.000 TL’ye varan hibe destekleriyle ekonomik açıdan bağımsızlığını kazanabilecek. Başvuru yapmak isteyen vatandaşlar için son başvuru tarihi 27 Haziran 2025 olarak açıklandı. Ancak projeye başvurabilmek için bazı ön şartları taşıyor olmak gerekiyor.
Projede sunulan başvuru şartları şöyle;
En az %40 oranında engelli raporu olan bireyler
Ceza infaz süreci tamamlanmış, belirli suçlar dışında sabıkası olan eski hükümlüler
Projesi hazır olan ve e-Devlet üzerinden ya da Adalet Bakanlığı aracılığıyla başvuruda bulunabilecek kişiler
Proje kapsamında verilecek olan hibe destekleri ise sektörden sektöre farklılık gösteriyor:
Tarım ve hayvancılık sektöründe:
Kuruluş işlemleri: 30.000 TL
İşletme giderleri: 60.000 TL'ye kadar
Demirbaş desteği: 350.000 TL
Toplam destek: 440.000 TL
Diğer sektörlerde:
Kuruluş işlemleri: 30.000 TL
İşletme giderleri: 115.000 TL'ye kadar
Demirbaş desteği: 435.000 TL
Toplam destek: 580.000 TL