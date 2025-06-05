O tarihe kadar başvurana 580 bin lira destek verilecek

O tarihe kadar başvurana 580 bin lira destek verilecek
Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

İş gücü piyasasında dezavantajlı bireylerin yer alması da hayata katılımları için büyük önem taşıyor. Bu kapsamda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı dezavantajlı bireylerin daha güçlü bir şekilde iş hayatında yer almasını sağlamak amacıyla yeni bir dönem başlattı. Çalışma ve Sosyal güvenlik Bakanı Vedat işıkhan’ın açıkladığı Destekli İstihdam projesi kapsamında engelli bireyler ve eski hükümlüler kendi işlerini kurmak amacıyla devletten 580.000 TL’ye varan hibe desteğinden yararlanabilecek.

Çalışma koşullarının farklı meslek gruplarına göre değişiklik göstermesi ile birlikte dezavantajlı bireylerde iş hayatında yaşanan zorluklardan etkilenebiliyor. İş hayatına katılmak ve para kazanmak dezavantajlı bireyler için büyük önem taşıyor. Bu kapsamda iş gücü piyasasında fırsat eşitliğini sağlamak adına engelli bireyler ve eski hükümlüleri kapsayacak bir proje hayata geçirildi.

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Destekle istihdam projesi kapsamında kendi işini kurmak isteyen binlerce vatandaş devletin sunduğu 580.000 TL’ye varan hibe destekleriyle ekonomik açıdan bağımsızlığını kazanabilecek. Başvuru yapmak isteyen vatandaşlar için son başvuru tarihi 27 Haziran 2025 olarak açıklandı. Ancak projeye başvurabilmek için bazı ön şartları taşıyor olmak gerekiyor.

Projede sunulan başvuru şartları şöyle;

En az %40 oranında engelli raporu olan bireyler

Ceza infaz süreci tamamlanmış, belirli suçlar dışında sabıkası olan eski hükümlüler

Projesi hazır olan ve e-Devlet üzerinden ya da Adalet Bakanlığı aracılığıyla başvuruda bulunabilecek kişiler

Proje kapsamında verilecek olan hibe destekleri ise sektörden sektöre farklılık gösteriyor:


Tarım ve hayvancılık sektöründe:

Kuruluş işlemleri: 30.000 TL
İşletme giderleri: 60.000 TL'ye kadar
Demirbaş desteği: 350.000 TL
Toplam destek: 440.000 TL

Diğer sektörlerde:

Kuruluş işlemleri: 30.000 TL
İşletme giderleri: 115.000 TL'ye kadar
Demirbaş desteği: 435.000 TL
Toplam destek: 580.000 TL