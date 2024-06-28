O ülkede devlet kurumlarında TikTok yasaklandı

Kaynak: AA
O ülkede devlet kurumlarında TikTok yasaklandı

Kosova'da devlet kurumlarındaki TikTok kullanımı yasaklandı.

Kosova hükümeti, "siber güvenliği artırmak" amacıyla Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok'un, devlet kurumlarında yüklenmesi, kullanılması ve işletilmesini yasaklayan bir karar aldı. Kosova hükümetinin bugünkü kabine toplantısında, TikTok'un tüm devlet kurumlarında kullanımının yasaklanması konusu oylamaya sunuldu.

Kararı hükümete sunan Kosova İçişleri Bakan Yardımcısı Bardhyl Dobra, uygulamanın "siber güvenliği artırmak" amacıyla yasaklandığını açıkladı. Yasağın gerekçelerini açıklayan Dobra, "İçişleri Bakanlığı, siber güvenliği güçlendirmek amacıyla Kosova Cumhuriyeti hükümetine, TikTok sosyal ağ uygulamasının ve tüm hizmetlerinin, kamu kurumlarının sahip olduğu ve yönettiği tüm devlet elektronik haberleşme ağlarında ve resmi bilgi ve iletişim teknolojisi ekipmanlarında yüklenmesini, kullanılmasını ve işletilmesini yasaklamasını tavsiye ediyor." dedi.

Öneri oybirliğiyle kabul edildi. Dobra, devlet kurumlarının TikTok sosyal ağ hizmetlerinin işletilmesinin durdurulması için gerekli teknik kısıtlamaları uygulaması gerektiğini, tüm kamu görevlilerinin TikTok uygulamasını ve kurulum dosyalarını resmi cihazlardan kaldırma yükümlülüğü olduğunu vurguladı.

Ayrıca, alınan kararın ülkenin Siber Güvenlik Kanunu'na ve müttefik ülkelerin aldığı tedbirlere uyumlu olduğunu ekledi. Öneri, kabine üyeleri tarafından oybirliğiyle onaylandı.

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