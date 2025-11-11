Birleşik Krallık'ta yaşayan elektrikli araç sahiplerinin cebinden ilerleyen tarihlerde daha fazla para çıkabilir. Şehir alt yapısı, yollarda asfalt kullanımının maliyetli oluşu gibi birçok neden yeni düzenlemelerin önünü açıyor. Hükümet ekonomide yaşanan dalgalanmalar sebebiyle elektrikli araçlara yönelik vergileri gündeme taşıyabilir.

220 AVROLUK TÜKETİM VERGİSİ DE EKLENECEK



Hükümet, elektrikli araç sahiplerine kilometre başına 3 peni ödeyecek özel bir vergi getirmeyi planlıyor. Ortalama bir sürücü için bu rakam yılda yaklaşık 240 sterline (yaklaşık 272 avro) denk düşüyor. Öte yandan bu vergiye yaklaşık 220 avroluk bir tüketim vergisi de eklenecek .

'YANLIŞ HAMLE' TEPKİSİ

Planan yeni vergi toplumda farklı tepkileri de beraberinde getirdi. İngiliz Motor Üreticileri ve Tüccarları Derneği (SMMT), vergi sisteminin gözden geçirilmesi gerektiğini kabul etmekle birlikte, kilometre başına ücret uygulamasının "yanlış zamanda yanlış bir hamle" olduğu konusunda uyarılarda bulunuyor.



Öte yandan bu kararın tüketicileri elektrikli araç satın almaktan caydırabileceğine ve sektörün iklim ve yatırım hedeflerine ulaşma kabiliyetini zayıflatabileceğine inanıyorlar.