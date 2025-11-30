ABD ile Venezuela arasındaki siyasi gerilim gün geçtikçe daha da artıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social üzerinden yaptığı paylaşımda, “Tüm havayollarına, pilotlara, uyuşturucu kaçakçılarına ve insan tacirlerine sesleniyorum: Venezuela’nın üzerindeki ve çevresindeki hava sahası bütünüyle kapalıdır” sözlerini sarf etti.

Yapılan uyarıdan sonra normalde Venezuela hava sahasından geçen yüzlerce uçuşun rotasını değiştirdiği öne sürüldü.

VENEZUELA HÜKÜMETİNDEN TEPKİ GELDİ

Venezuela hükümeti, ise ABD Başkanı Donald Trump’ın ülke hava sahasının “tamamen kapalı” olduğunu açıkladığı paylaşıma sert tepki gösterdi.

Venezuela yönetimi, Trump'ın gerçekleştirdiği açıklamayı, “kolonyalist bir tehdit” olarak değelendirdi ve uluslararası hukukla bağdaşmadığı ifade edildi.

NE OLMUŞTU?

Trump yönetimi pazartesi günü uyuşturucu karteli "Cartel de los Soles"i (Güneşler Karteli) yabancı "terör örgütü" ilan etti.

Venezuela lideri Nicolas Maduro'yu da bu kartelin lideri olmakla suçladı.

Bir örgütün "terör örgütü" olarak tanımlanması, ABD kolluk kuvvetlerine ve askeri kurumlarına örgütü hedef alma ve dağıtma konusunda daha geniş yetkiler veriyor.

Caracas da bu hamleyi, "gayri meşru" bir askeri müdahalenin önünü açmayı amaçlayan "gülünç bir yalan" olarak tanımladı.

ABD Genelkurmay Başkanı Dan Caine de Salı günü Venezuela'ya birkaç deniz mili uzaklıktaki Karayip ülkesi Trinidad ve Tobago'yu ziyaret etti.

ABD askerleri kısa önce bu ülkede tatbikat yapmıştı.

Reuters haber ajansı, ABD yönetiminin Venezuela çevresine yaptığı büyük çaplı askeri yığınağın, hedefin Maduro'yu devirmek olduğu spekülasyonlarına yol açtığını bildiriyor.

Kırmızı bereli Venezuela askerleri bir geçit töreninde tam kamuflajlı olarak görülüyorKaynak,Getty Images

Fotoğraf altı yazısı,ABD, kartelin Venezuela ordusu mensupları tarafından yönetildiğini iddia ediyor ancak Venezuela hükümeti iddiaları 'gülünç bir yalan' diyerek reddediyor

Beyaz Saray, savaş gemilerinin Güney Amerika'daki uyuşturucu kaçakçılığı güzergahlarını bitirmeye yönelik konuşlandırıldığını savunuyor.

Maduro, Pazartesi günü iki ayrı etkinlikte Venezuela'nın durumdan zaferle çıkacağını savundu.

Haftalık televizyon konuşmasında, "Ne yaparlarsa yapsınlar, nerede yaparlarsa yapsınlar, nasıl yaparlarsa yapsınlar, Venezuela'yı yenemeyecekler. Biz yenilmeziz" iddiasında bulundu.

Fransız AFP haber ajansının kamuya açık bilgilerden derlediği sayılara göre, Eylül ayından bu yana Latin Amerika'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne uyuşturucu taşıdığı iddia edilen teknelere düzenlenen saldırılarda en az 83 kişi öldürüldü.

Saldırı yapılan gemilerde uyuşturucu olduğuna dair herhangi bir kanıt kamuoyuna açıklanmadı.

Terörizm tanımı, Washington'a Venezuela yetkilileri üzerinde daha fazla baskı kurmak için yasal dayanak sağlayabilir.

Trump 17 Ekim'de Merkezi İstihbarat Teşkilatı'na (CIA) Venezuela'da gizli operasyonlar yürütme yetkisi de verdiğini kabul etmişti.

Trump yönetimi, terör kapsamına alınan söz konusu kartelin Maduro tarafından yönetilen bir uyuşturucu kaçakçılığı şebekesi olduğunu iddia ediyor.

Ancak Venezuela ve destekçisi ülkeler, böyle bir örgütün var olmadığı konusunda ısrar ediyor.