O üniversitede Kariyer Günleri başladı

Uyguladığı 7+1 ve 3+1 eğitim modeli ile öğrencilerini tam donanımlı olarak mesleğe hazırlayan Mudanya Üniversitesi, hayata geçirdiği etkinliklerle de bunu destekliyor. Bu kapsamda, Meslek Yüksekokulu tarafından bu yıl 2.'si düzenlenen "Kariyer Günleri" etkinliği öğrencilerle sektör temsilcilerini buluşturdu. Mudanya Üniversitesi Çağrışan kampüsünde düzenlenen etkinlikte Bursa'daki saygın kuruluşlarının temsilcileri açtıkları stantlarda öğrencilerle bir araya gelerek, mezun aşamasındaki öğrencilerin iş başvurularını kabul ettiler. 2 gün süren etkinlikte alanında uzman isimler düzenlenen panellerde değerli bilgilerini öğrencilerle paylaştılar. Etkinlik kapsamında Grafik Tasarım Programı öğrencilerin çalışmalarından hazırlanan sergi de izlenime açıldı.

REKTÖR KARİP: "MEZUNLARIMIZ ARANILAN ELEMAN OLACAK"

Etkinliğin açılışında konuşan Mudanya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emin Karip, bu yıl daha kapsamlı olan Kariyer Günleri ile üniversiteden iş hayatına geçişlerini desteklemek için öğrencilerle sektör temsilcilerini buluşturmayı hedeflediklerini söyledi.

Önümüzdeki yıl lisans programlarının da katılımıyla daha kapsamlı bir organizasyon düzenleyeceklerini aktaran Prof. Dr. Karip, "Meslek Yüksekokulu mezunu teknik elemanlara önümüzdeki yıllarda daha çok ihtiyaç olacak. Aranılan eleman olmak için öğrencilerimizin becerilerini ve insan ilişkilerini geliştirmeleri gerekiyor. Biz de Mudanya Üniversitesi olarak bunun için çalışıyoruz. Bunu yaparken Bursa iş dünyası ile kurduğumuz iş birlikleri çok önemli. Bursa'nın önemli kurum ve kuruluşlarından gördüğümüz destek ve ilgi bizleri cesaretlendiriyor ve umutlandırıyor. 10 yıl sonra Türkiye'nin ilk 10 üniversitesi arasında olmayı hedefliyoruz. YÖK'ün öğrenciler arasında yaptığı memnuniyet anketinde daha 3. yılımızda tüm üniversiteler arasında 28, vakıf üniversiteleri arasında 14. olmamız da bu hedefe emin adımlarla ilerlediğimizi gösteriyor. Buna inanan ve çabalayan bir kadromuz var" diye konuştu.

Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğr. Gör. Esin Baylançiçek de şunları söyledi:

"Bugün burada, öğrencilerimizin meslek hayatına hazırlanma yolculuğunda önemli bir adımı hep birlikte atıyor olmanın heyecanını yaşıyoruz. Kariyer günleri, sadece iş fırsatlarının tanıtıldığı bir etkinlik değil; aynı zamanda öğrencilerimizin hayal ettikleri geleceği somutlaştırmaları, sektörle bire bir temas kurmaları ve mesleki yönelimlerini daha sağlıklı şekillendirmeleri açısından çok kıymetlidir. Bizler uygulamalı eğitimi merkeze alan bir eğitim anlayışına sahibiz. Çünkü biliyoruz ki, bilgiyi beceriyle birleştirmeyen hiçbir eğitim, öğrenciyi iş hayatına tam anlamıyla hazırlayamaz. Başarılı olan bu modelin usta çırak ilişkisinden geçtiğini gördük. Mezunlarımızın yarısından fazlası uygulama yaptıkları kurumlarda istihdam edilerek sektöre kazandırılmış oldular."