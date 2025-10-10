

Almanya genelinde satılan sunulan popüler markalardan birine ait olan bir mate çayı, sağlık riski raflardan indiriliyor “PIPORE Yerba Mate” adlı üründe kanser riski taşıyan bir kimyasal madde tespit edildi. Maddenin saptanmasının ardından harekete geçilmesiyle birlikte yetkililer, ürünü satın alanlara “Kesinlikle tüketmeyin” uyarısı yaptı.

KANSEROJEN MADDE İÇERİYOR

PIPORE Yerba Mate adlı çay üzerinde gerçekleştirilen analizlerde, ambalaj yoluyla ürüne geçtiği belirlenen antrakinon maddesinin yasal sınırın üzerinde olduğu belirlendi. Bu madde, uluslararası sağlık otoriteleri tarafından muhtemel kanserojen olarak nitelendiriliyor. Uzmanlara göre özellikle karaciğer ve böbrek sağlığı için ciddi risk teşkil edebiliyor

ALMANYA’DA TAM KAPSAMLI GERİ ÇAĞIRMA

Almanya Federal Tüketici Koruma ve Gıda Güvenliği Dairesi (BVL), ürünün ülke genelinde toplatıldığını açıkladı. Bununla birlikte batandaşlara ürünü kesinlikle tüketmemeleri ve satın aldıkları mağazalara iade etmeleri çağrısı yönünde çağrıda bulunuldu.