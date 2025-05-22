O ürün hakkında flaş karar: Market raflarından toplatılıyor!

Florida merkezli Bedner Growers, Inc., 29 Nisan, 19 Mayıs 2025 tarihleri arasında satışa sunulan salatalıkların satışını durdurarak piyasadan geri çekti. Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), geri çağrılan ürünlerle bağlantılı olarak salmonella kontaminasyonu şüphesi sebebiyle yaklaşık 30 kişinin hastalandığını ve 9 kişinin de hastaneye kaldırıldığını duyurdu.



Haber Global’de yer alan habere göre; Geri çağırma işleminin Delray Beach, Boynton Beach ve West Palm Beach’teki Bedner’s Farm Fresh Market şubelerinde satılan ve ayrıca bir toptancı aracılığıyla dağıtılan salatalıkları kapsadığı belirtildi.



Geri çağrılan salatalıkların herhangi bir etiket ya da ayırt edici işaret taşımaması da dikkat çekti. Yetkililer, belirtilen mağazalardan salatalık satın alan müşterilere ürünü kesinlikle tüketmemeleri ve atmaları yönünde uyarıda bulundu.



FDA'nın salgın haritasına göre en fazla hastalık bildiriminin yapıldığı eyaletler Illinois, Ohio, Kuzey Carolina ve Bedner Growers'ın evi olan Florida. FDA, etkilenen salatalıkların bir kısmının daha önce Bedner's Farm Fresh Market'in Florida'daki üç şubesinde; Boynton Beach, Delray Beach ve West Palm Beach'te satışa sunulduğunu bildirdi.