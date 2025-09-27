O üründe zam sinyali! Çiftçi hasatta kayıp yaşadı



Yağışların yetersiz olması ve sıcaklık stresi nedeniyle ayçiçeğinde verim ortalamaların altında kaldı.

Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, kentte son 2 senedir ciddi bir kuraklık yaşandığını ifade etti.

Kentte tarımı en çok yapılan ürünlerin başında gelen ayçiçeğinin kuraklıktan olumsuz etkilendiğini belirten Arabacı, "Buğday üretiminde genel olarak baktığımızda zarar etmedik. Ancak ayçiçeğinde 2024 ve 2025 yılları aynı geçti. Hiç biçilemeyen ayçiçeği tarlaları oldu" dedi.

Arabacı, 2025 ayçiçeği üretim sezonunun geçen yıla benzer şekilde sıkıntılı geçtiğini söyledi.

Verimin ortalamanın altında kaldığını aktaran Arabacı, şunları kaydetti:

"Dekarda 20-30 kilogram ayçiçeği biçilen yerlerimiz var. Bazı bölgelerde 80-120 kilogram arasında değişen verim var. Alınan yağışa ve toprak yapısına göre farklılıklar yaşanabiliyor. Ancak Edirne ortalamasına baktığımızda dekarda 70-80 kilogramları pek geçemeyeceğiz gibi görünüyor" dedi.

Arabacı, sürdürülebilir üretimin sağlanması için kötü geçen dönemlerde desteklerin artması gerektiğini dile getirdi.

