O uygulama Ipad'e geliyor: Yıllardır süren mağduriyet sona eriyor!

Meta, iPad kullananların uzun zamandır beklediği bir haberi duyurdu. Instagram‘ın iPad uygulaması bu yıl faaliyete geçecek mete çalışanları uygulama üzerinde aktif testi sürdürüyor.

İnternette farklı mecralarda dolaşıma giren sızıntıları göre meta çalışanları Instagram‘ın iPad versiyonunu aktif olarak test ediyor herhangi bir aksilik yaşanmadığı taktirde uygulamanın bu yıl itibarıyla kullanıma sunulması bekleniyor.

Metanın tabletolojisinde önemli değişiklikler ön plana çıkıyor şirket 2011 yılından beri iPad için Facebook uygulaması sunulmasına rağmen diğer platformları için tablet uygulamaları geliştirmekten kaçınıyordu. Ancak bu durum bir çok iOS kullanıcısında da çeşitli mağduriyetlere sebebiyet veriyordu. yapılacak bu yenilikle işi için Instagram kullanan vatandaşlar da iPad üzerinden kolaylıkla Instagram hesaplarına erişim sağlayabilecek Öte yandan Instagram iPad uygulamasının çıkış tarihine yönelik net bir açıklama yapmadı.