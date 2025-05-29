O uygulama telefonun ömrünü kısaltıyor: Teknoloji devinden kritik uyarı!

Gelişen teknoloji ile birlikte sosyal medyanın da hayatımıza girmesi telefonları deyim yerindeyse ayrılmaz bir parçamız haline getirdi ancak markası ve modeli ne olursa olsun bazı uygulamalar telefonun pil ömrünü kritik biçimde etkiliyor. Google bununla ilgili kritik bir adım attı ve Android telefona sahip kullanıcıların Instagram uygulamasında yaşadığı pil ömrünü de etkileyen bir sorunu çözdü.



Instagram uygulaması temel olarak her platformda aynı çalışma stilinde işliyor ancak iPhone ve Android cihazlarda farklılıklar da yok değil. Zaman zaman bu farklılıklar kritik sorunları da beraberinde getirebiliyor.Reddit ve birçok platformda kullanıcılar son dönemde Instagram uygulamasının şarjı hızla tükettiğini fark edildi.

Samsung’un popüler cihazlarından Galaxy A53 kullanıcıları, Instagram’ın 54 dakikalık ekran açık süresi boyunca pilinin %12,4’ünü kullandığını bildirirken, benzer şekilde 49 dakika ekran açık süresine sahip WhatsApp ise sadece %2,4 kullandı.

GOOGLE’DAN AÇIK ÇAĞRI



Android işletim sisteminin geliştiricisi Google, yaşanan anormal pil tüketimine karşılık "Android cihazlarda pil tüketimi" başlıklı bir uyarı yayınlayarak kullanıcıları Instagram'ı güncellemeye çağırdı.

Android sistemle çalışan telefonunuz var ise Google Play Store’da yayınlanan son Instagram güncellemesini hemen yükleyin.