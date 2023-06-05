O vitamin yürümek kadar yararlı

ABD’de Colorado Üniversitesi’nde yapılan bir araştırma, C vitamini takviyesinin ne kadar yararlı oduğunu ortaya çıkardı. İşte ayrıntılar…

O vitamin yürümek kadar yararlı

ABD’de Colorado Üniversitesi’nde yapılan bir araştırma, C vitamini takviyesinin obez kişilerde kalp sağlığı için yürümek kadar yararlı olduğuna işaret ediyor. Daily Telegraph gazetesinin haberine göre, her gün bir tablettekine eşdeğer C vitamini almak, kalp damar sağlığı açısından düzenli egzersiz yapmak kadar yararlı.

Fazla kilolu olan kişilerde damar daraltıcı protein olan Endotelin-1 (ET-1) faaliyeti daha fazla görülüyor. Daralma, damarların değişen kan basıncıyla baş etmesini güçleştiriyor. Bu da kalp damar hastalığı riskini artırıyor.

BBC Türkçe’nin haberine göre Colarado Üniversitesi’ndeki uzmanlar, üç ay süreyle hareketsiz, kilolu ya da obez 35 yetişkinin kan değerlerini inceledi ve günde 500 miligram C vitamininin ET-1 bağlantılı damar daralmasını yürümek kadar azalttığını ortaya koydu.

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