Obama dünyadaki sorunların en büyük nedenini açıkladı: İktidarı bırakmak istemeyen…

Eski ABD Başkanı Barack Obama, "dünyanın en büyük krizlerinin genellikle iktidara tutunan erkekler tarafından körüklendiğini" söyledi.

Obama, 24 Eylül'de Londra'daki O2 Arena'da İngiliz tarihçi David Olusoga ile yaptığı sohbette yaşlanan dünya liderleri hakkında konuştu ve ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik bir eleştiri olarak algılanabilecek bir yorumda bulundu.

Obama, “Dünyadaki sorunların yüzde 80'inin, ölümden ve önemsiz kalmaktan korkan ve iktidarı bırakmak istemeyen yaşlı erkeklerle ilgili olduğunu söylemek doğru olur” dedi.

Eski ABD Başkanı, “Piramitler inşa ediyorlar, her şeye isimlerini yazıyorlar ve bu konuda çok endişeleniyorlar.” diye konuştu.

Obama'nın bu açıklamaları Trump'ın Beyaz Saray Gül Bahçesi'nde Obama'nın plaketi ve eski Başkan Joe Biden'ın otomatik imzalı fotoğrafının yer aldığı “Başkanlık Şöhret Yolu”nu yayımlamasından sadece birkaç gün sonra geldi.