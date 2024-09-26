Obezite akciğeri yağlandırır mı? Uzmanlar ve bilim bakın ne diyor!

Obezite, dünya genelinde milyonlarca insanı etkileyen ciddi bir sağlık sorunu olmasıyla biliniyor.

Obezitenin birçok sağlık sorununa yol açtığı bilinmekle birlikte ncak son araştırmalar, obezitenin akciğerlerde yağ birikimine neden olabileceğini de ortaya koydu.

Kopenhag Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma, obezitenin akciğerlerde yağ birikimine yol açabileceğini gösterdi.

Bu çalışma, obez bireylerin akciğerlerinde yağ dokusunun biriktiğini ve bunun solunum fonksiyonlarını olumsuz etkilediğini ortaya koydu. Araştırmacılar, bu yağ birikiminin astım ve diğer solunum yolu hastalıkları riskini artırabileceğini belirtti.

Prof. Dr. Nihat Okçu, Türkiye'de son 10-15 yılda obezite oranının %60 arttığını belirtti. Ülkemizde yaklaşık 20 milyon kişinin fazla kilolu veya obez olduğunu vurgulayan Okçu, dünya genelinde obeziteye bağlı hastalıklarla ilişkili ölüm oranının tüm ölüm sebepleri arasında 5. sırada yer alırken, Türkiye'de bu oranın 3. sırada olduğunu ifade etti.

Okçu, ailevi yatkınlığın obezite gelişiminde önemli bir rol oynadığını belirterek, ebeveynlerden birinin obez olması durumunda çocuğun obez olma olasılığının %50, her iki ebeveynin de obez olması durumunda ise bu oranın %80 olduğunu söyledi.

Avustralya'da yapılan bir başka araştırma da benzer sonuçlar ortaya koydu. Bu çalışmada, obez bireylerin akciğerlerinde yağ dokusunun biriktiği ve bu durumun hava yollarını daraltarak solunum güçlüğüne yol açtığı bulundu.

Bu bulgular, obezitenin sadece kalp ve damar hastalıkları gibi bilinen risklerinin yanı sıra, solunum sistemi üzerinde de ciddi etkileri olduğunu gösterdi.

Uzmanlar, obezitenin akciğer fonksiyonlarını nasıl etkilediğini anlamanın, bu duruma yönelik tedavi ve önleme stratejilerinin geliştirilmesi açısından önemli olduğunu vurguladı.

Obezitenin neden olduğu bu tür komplikasyonların önlenmesi için kilo kontrolü ve sağlıklı yaşam tarzı alışkanlıklarının benimsenmesi büyük önem taşıdı.

Obezitenin akciğerlerde yağ birikimine neden olabileceği ve bu durumun solunum fonksiyonlarını olumsuz etkileyebileceği bilimsel araştırmalarla destekledi. Bu nedenle, obezite ile mücadele etmek, sadece genel sağlık açısından değil, solunum sağlığı açısından da kritik öneme sahip olmasıyla biliniyor.