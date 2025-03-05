'Obezite Bilgilendirme Standı' ilgi gördü

Stantta, vatandaşlara obezitenin nedenleri, sağlık üzerindeki etkileri ve korunma yolları hakkında bilgiler verildi. Ayrıca, sağlıklı beslenme alışkanlıkları ve psikolojik faktörlerin obezite üzerindeki etkileri konusunda bilgilendirmeler yapıldı. Katılımcılara vücut kitle indeksi ölçümleri gerçekleştirilerek bireysel danışmanlık hizmeti de sunuldu.

Başhekim Uzm. Dr. Serkan Saka ile hastane yönetimi birlikte standı ziyaret ederek çalışmaları inceledi ve sağlık personelinden bilgi aldı. Obezitenin yalnızca bireysel değil, toplumsal bir sağlık sorunu olduğunu vurguladı.

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Başhekim Uzm. Dr. Serkan Saka, şu açıklamalarda bulundu: "Obezite, günümüzde dünya genelinde en yaygın ve tehlikeli sağlık sorunlarından biri haline gelmiştir. Sadece aşırı kilo almakla sınırlı kalmayan bu durum, kalp hastalıkları, diyabet, hipertansiyon ve hatta bazı kanser türlerine yakalanma riskini artırmaktadır.

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Modern yaşamın getirdiği hareketsizlik ve sağlıksız beslenme alışkanlıkları, obezitenin yayılmasını hızlandırmaktadır. Bunun yanı sıra, psikolojik faktörlerin de kilo alımı üzerinde büyük bir etkisi bulunmaktadır. Stres, depresyon ve duygusal yeme alışkanlıkları, bireylerin sağlıklı yaşam biçimlerini sürdürmelerini zorlaştırmaktadır.

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Bu nedenle, obeziteyle mücadelede yalnızca fiziksel değil, ruhsal sağlığın da dikkate alınması büyük önem taşımaktadır. Manisa Şehir Hastanesi olarak, obeziteyle mücadelede farkındalık oluşturmak ve toplum sağlığını korumak adına bu tür etkinlikleri sürdüreceğiz."

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Etkinlik boyunca vatandaşlar, hekim, diyetisyen, hemşire ve psikologlardan sağlıklı yaşam konusunda tavsiyeler alırken, sağlıklı beslenme ve düzenli fiziksel aktivitenin hayat kalitesine etkileri hakkında bilgilendirildi.

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