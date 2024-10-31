Obezite hastalarına umut ışığı

Osteoartrit kaynaklı diz ağrısı yaşayan ve kilo vermek isteyen bireyler için önemli bir gelişme yaşandı. Semaglutid içeren popüler kilo verme ilaçları Ozempic ve Wegovy’yi kullanan kişilerde, sadece diyet ve egzersizle kilo verenlere kıyasla daha fazla kilo kaybı ve diz ağrısında belirgin bir azalma görüldü. Bu bulgular, New England Journal of Medicine dergisinde yayımlandı.

Klinik Çalışmalar ve Bulgular

Yale Üniversitesi’nde görevli Dr. Daniel Wiznia, semaglutidin fazla kilolu bireylerin eklemlerine binen baskıyı azaltarak diz ağrılarını hafiflettiğini belirtiyor. Çalışmaya katılan 400 hastanın yaklaşık %80’i kadın olup ortalama yaşları 56 idi. Katılımcıların %40’ının beden kitle indeksi (BMI) 40’ın üzerinde olup obezite seviyesindeydi. 68 hafta süren bu çalışmada, semaglutid alanlar, ortalama olarak vücut ağırlıklarının %14’ünü kaybetti. Bu kişiler, ağrı ölçeğinde 42 puanlık bir düşüş bildirirken, plasebo grubundaki düşüş 27.5 puanda kaldı.

Kilo Kaybının Diz Sağlığı Üzerindeki Etkisi

Boston Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Dr. David Felson, bu etkileyici ağrı azalmasının, ilacın sağladığı kilo kaybından kaynaklandığını vurguluyor. Wiznia ise her fazla kilonun dizlere 5-8 kat daha fazla baskı oluşturduğunu belirterek kilo vermenin diz sağlığına katkısını destekliyor. Çalışma, ayrıca semaglutid sayesinde diz protezi öncesinde güvenli bir kiloya ulaşmanın da mümkün olabileceğini gösteriyor.

Genel Değerlendirme ve Erişim Sorunu

Öte yandan, FDA tarafından açıklanan semaglutid tedarik sıkıntısı nedeniyle ilaca erişim sınırlı. Çalışmanın başyazarı Dr. Henning Bliddal, sonuçların büyük oranda obez bireyler için geçerli olduğunu ve daha düşük BMI değerlerine sahip bireylerde aynı etkiyi gösterip göstermeyeceğinin belirsiz olduğunu belirtiyor.