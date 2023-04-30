Obezite her yerde…

Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Tarık Zafer Nursal, “Çocuklarda hatta beslenme yetersizliği olan ve açlık çeken ülkelerde bile obezitede artış görülmekte” dedi.

Obezite her yerde…

Obezitenin önemli bir halk sorunu haline geldiğini ve dünyada 1,5 milyar kişinin fazla kilolu, 500 milyon kişinin de şişman olduğunu söyleyen Prof. Dr. Tarık Zafer Nursal önemli bilgiler verdi…

2020 yılında Dünya Sağlık Örgütü tarafından yayınlanan raporda, obezitenin yaygın olarak görüldüğü ülkeler arasında Türkiye 17. sırada yer alıyor. Prof. Dr. Tarık Zafer Nursal, hem Türkiye’de hem de dünya genelinde obezitenin geldiği ciddi boyutlara dikkat çekmek için Dünya Obezite Günü dolayısıyla önemli açıklamalar yaptı.

ORTALAMA ÖMÜR KISALIYOR

Şişmanlığın temelde iki nedene dayandığını ifade eden Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Tarık Zafer Nursal, “Bunlardan ilki yüksek kalorili, yağlı, vitamin ve mineral bakımından yetersiz kolay ulaşılabilir gıdalar. İkinci neden ise artan şehirleşmenin getirdiği bir sorun olan ulaşım ve iş hayatı bakımından hareketsiz kalınması ve alınan enerjinin harcanamamasından kaynaklanmaktadır” diye konuştu.

“OBEZİTE ÖLÜMCÜLDÜR”

Obezitenin birçok hastalığı beraberinde getirdiğini ve ölümcül sonuçlara neden olabileceğini vurgulayan Nursal, “Obezitenin olumsuz etkileri çok fazla ve ölümcüldür. Şeker hastalığı bunlardan biridir. Ayrıca yüksek yağ oranı damarlarda tıkanmaya neden olur, damarlar kalınlaşır ve içindeki kan miktarı azalır, kalp krizi riski artar, felç ve yüksek tansiyonu tetikler. Rahim, meme ve kalın barsak kanser riskini artırır. Safra taşı kesesi gelişimini hızlandırır. Aynı zamanda ciddi fiziksel bozukluklara yol açar. Geceleri horlamaya ve uyku apnesine neden olabilir. Obezitenin doğurganlığa da çok ciddi olumsuz etkileri vardır. Obez kişilerde hormon düzeyindeki dengesizlikler nedeniyle kadınlarda yumurtlama, erkeklerde de sperm kalitesinde azalmalara sebep olur. Obezite ölümcüldür, ömrü kısaltır. Bu nedenle bir an önce gereken yapılmalı” diye konuştu.



DHA

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