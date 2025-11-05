Obezite tedavisinde son dönemin popüler bileşenlerini içeren enjekte edilebilir ilaçların, doktor gözetimi ve ön tetkik olmaksızın kullanılması ciddi risk taşıyor.

Obezite tedavisinde kullanılan, özellikle GLP-1 reseptör agonisti olarak bilinen etken maddeleri içeren enjekte edilebilir ilaçların bilinçsiz kullanımı, uluslararası sağlık otoriteleri ve bilim insanlarının gündeminde ilk sıralara yerleşti.

Son dönemde popülaritesi artan bu ilaçların, bir uzman hekimin gözetimi ve gerekli ön tetkikler yapılmadan kullanılması halinde sağlık üzerinde ciddi ve öngörülemeyen sonuçlar doğurabileceği kesinleşti.

CİDDİ GASTROİNTESTİNAL VE PANKREAS RİSKLERİ AÇIKLANDI

ABD'deki Columbia Üniversitesi Tıp Merkezi'nden Dr. Emily Miller, bu tür ilaçların rastgele kullanımıyla ilgili derin endişe duyduğunu ifade etti.

Dr. Miller, "Bu ilaçların, hastanın genel sağlık durumu, aile öyküsü ve ilaç etkileşimleri değerlendirilmeden kullanılması, sadece hafif mide bulantısı ve ishal gibi yaygın yan etkilerle sınırlı kalmayabilir" şeklinde konuştu.

Amerikan Tıp Derneği Dergisi'nde (JAMA) yayımlanan güncel bir analiz, GLP-1 reseptör agonistleri kullanan hastalarda pankreatit (pankreas iltihabı) ve bağırsak tıkanıklığı riskinin, eski kilo verme ilaçlarına kıyasla anlamlı derecede daha yüksek olduğunu gösterdi.

Çalışmada, bu komplikasyonların yıllık mutlak risklerinin düşük olmasına rağmen, göreceli riskteki artışın göz ardı edilemeyeceği belirtildi.

RUH HALİ DEĞİŞİKLİKLERİ VE PSİKOLOJİK ETKİLENİM MASADA

Avrupa ve ABD'den gelen son veriler, bu ilaçların az sayıda bireyde duygu durum değişikliklerine ve psikolojik etkilenime yol açtığına dair bulguları ortaya çıkardı.

Londra King's College Hastanesi Endokrinoloji Bölümü'nden Prof. Dr. Julian Hayes, bazı hastalarda nadiren de olsa intihar düşüncesi bildirimlerinin yapıldığını dile getirdi.

Prof. Dr. Hayes, "Tedaviye başlamadan önce hastanın psikolojik geçmişinin detaylıca incelenmesi ve kullanım süresince yakın takibi, hayati önem taşıyan bir gereklilik haline geldi" ifadelerini kullandı.

BİLİNÇSİZ KULLANIMIN 'GİZLİ' TEHLİKELERİ

Uzmanlar, özellikle ailesinde pankreas öyküsü veya tiroit nodülleri bulunan bireylerin, doktor onayı olmaksızın bu tür bir tedaviye başlamasının doğrudan tehlike arz ettiğini vurguladı.

Bilimsel yayınlarda, bu ilaçların tiroit C hücreli tümör riski üzerine yapılan hayvan çalışmaları, insanlarda kesinleşmemiş olsa dahi, genetik yatkınlığı olan hastalarda risklerin artabileceğine işaret etti.

Dr. Miller, ayrıca tetkiksiz kullanımın bir diğer büyük riskine dikkat çekti: Sahte ilaçlar.

İnternet ve yasa dışı yollarla elde edilen ürünlerin, içinde ne olduğunun bilinmediği ve bunların kalp yetmezliği olan hastaları yoğun bakıma sokabilecek veya komaya neden olabilecek etken maddeler içerebileceği uyarısını yaptı.

Bilim dünyası ve uluslararası uzmanlar, obezite iğnelerinin etkin bir tedavi yöntemi olduğunu kabul ederken, bu tür ilaçların sadece uzman hekim kontrolünde, gerekli kan ve görüntüleme tetkikleri yapıldıktan sonra ve hastanın bireysel risk profili belirlenerek kullanılması gerektiğinin altını çizdi.

Yan etkileri öngörmek ve gerektiğinde hızla müdahale etmek için uzman gözetiminin elzem olduğu belirtildi.