Obezite ve diyabetin tarihi antik DNA araştırılarak çözülmeye çalışılıyor

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Biyoinformatik Ana Bilim Dalı'nda Öğretim Görevlisi Dr. Gülşah Merve Kılınç başlattıkları antik DNA çalışmasında sona gelindiğini açıkladı. TÜBİTAK destekli çalışmada Anadolu'da 10 bin yıl öncesinden bugüne kadar geçen sürede yaşamış 40 insanın kemiklerinden elde edilen DNA'lar incelendi. İki hastalığın genetik yapısı ve değişim süreçleri ortaya kondu. Çalışmanın 2023 yılında tamamlanması planlanıyor. Elde edilen bilgiler hastalıkların tedavisinde kullanılacak.

Gülşah Kılınç ve ekibi, Hacettepe Üniversitesi Antropoloji Bölümü ile TÜBİTAK desteğinde 2020 yılında 'Obezite ve tip-2 diyabetle ilişkili genetik yapının Anadolu insan popülasyonlarında araştırılması' çalışmasını başlatmıştı. Çalışma kapsamında, Anadolu'daki arkeolojik kazılarda ortaya çıkarılan kemik örneklerinin bulunduğu Antropoloji Bölümü'ndeki iskelet laboratuvarından elde edilen 40 insana ait kemikler üzerinde DNA incelemesi yapıldı. Anadolu'da 10 bin yıl öncesinden bugüne kadar kadar geçen süreçte yaşamış 40 insana ait kemiklerin DNA dizilimleri ortaya çıkarılıp, üzerinde modelleme çalışması yapılarak ilerleyen çalışmada, obezite ve tip-2 diyabetle ilişkili genetik yapının tarih öncesi dönemden bugüne nasıl değiştiği ve bu hastalıkların neden yaygın olduğu tespit edilecek.

KILINÇ: 40 ANTİK İNSAN İNCELENİYOR



Dr. Kılınç, çalışmanın Türkiye’de ve dünyada alanında yapılan ilk çalışma olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi:

"Çalışmada 40 tane antik insan inceleniyor. 10 bin yıl öncesinden günümüze kadar yaşamış, Anadolu coğrafyasında yaşamış insanların kemik örnekleri inceleniyor. Bu kemikler Hacettepe Üniversitesi Antropoloji Bölümü’nde iskelet laboratuvarından. Oradan elde ettiğimiz kemikler ilk olarak inceleniyor, daha sonra DNA’ları laboratuvarda çıkarılıyor ve biz de bunu çalışıyoruz. Daha çok Orta Anadolu’da yaşamış insan topluluklarını şu an inceliyoruz"

Dr. Kılınç, "10 binlerce yıllık insan kemiklerinden DNA elde edip, bu DNA’ların dizilerini üretiyoruz. Daha sonra da matematiksel hesaplamalarla bu bilgiyi inceliyoruz. Bu 2 hastalık aslında günümüzde dünyada birçok insan popülasyonunda çok yaygın şekilde görülen 2 hastalık. Türkiye’de de çok yaygın görülüyorlar. Bu projenin sonucunda neden hastalıkların yaygın olduklarına dair genetiğini ortaya koyarak, arka planlarını anlamaya dair bilgi üretmiş olacağız. Ama bu kısa vadede bir ürüne ya da bir şeye dönüştürülecek bir şey değil bu. Tamamen bilimsel bilgi üretmiş oluyoruz; ama bu hastalıkların nedenini anlamak aslında ileride bunları engellemeye ve ilaç geliştirmeye yönelik yapılacak çalışmalara bir temel sağlayacaktır" diye konuştu.

"TIP DÜNYASINA KATKI SAĞLAYACAKTIR"

Dr. Kılınç, bu dönemde çok yaygın olduğu için obezite ve diyabet hastalıklarını seçtiklerini belirterek, sözlerine şunlaır ekledi:

“Ürettiğimiz sonuçlar bize bu hastalıkların arka planındaki genetik mekanizmalara dair bilgi vereceği için hem engellenmesi hem de geliştirilmesi yönünde tıp dünyasına katkı yapacaktır diye düşünüyorum. Bu projeyle birlikte bu hastalıklarla ilişkili genlerin değişim dinamiklerini gözlemlenme şansımız oluyor. Şimdiye kadar kendi ürettiğimiz bilgiler değil de yayımlanmış insan DNA verilerinden yararlanarak bu hastalıklarla ilgili genetik çeşitliliğin zaman içinde değiştiğine, belirli zamanlar artış ve azalış gösterdiğine dair bilgiler elde edindik; ama proje henüz çok başlarında olduğu için yeni veriler üretmemize bağlı daha kesin ve net sonuçlar söylememiz için"

DHA