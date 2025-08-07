Obezitenin kalkanı anne sütü

Anne sütü, her yeni doğan bebeğin sağlıklı büyümesi ve gelişimi için vazgeçilmez bir besin kaynağı olmasının yanı sıra, hem bebekler hem de anneler için sağlık yönünden birçok yarar sunuyor.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği'nden Doç. Dr. İrem Alyazıcı Küçükyıldız, emzirme konusunda toplumsal bilincin artması gerektiğine dikkat çekerek, anne sütünün sağlık üzerindeki etkilerine dair önemli bilgiler aktardı.

Küresel bir sağlık problemi olan obezite ile emzirme arasındaki ilişkiye değinen Küçükyıldız, emzirmenin çocukluk dönemi obezitesine karşı güçlü bir önleyici olduğunu belirterek "Her yıl 4,6 milyon çocukta obezite anne sütü sayesinde engellenebiliyor. Anne sütü ile beslenen bebekler, doyduklarında emmeyi kendiliğinden bırakır. Bu durum, bebeğin açlık ve tokluk sinyallerini ayırt etmesini sağlar ve ileride aşırı yemeye yatkın olma ihtimalini azaltır. Ayrıca anne sütünde leptin ve adiponektin isimli hormonlar bulunur. Bu hormonlar, vücuttaki yağ oranını düzenlemeye ve açlık-tokluk hissini denetlemeye katkı sağlar. Anne sütündeki leptin ve adiponektin de bebeğin enerji dengesini kurmasına ve sağlıklı kilo alımına destek olur. Bu etkileri ile anne sütü, obezitenin en güçlü savunmasıdır" ifadelerini kullandı.