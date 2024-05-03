Obezitenin yeni ölümcül sonucu ortaya çıktı. Uzmanlar açıkladı

Obezitenin getirdiği ölümcül riskler giderek daha fazla fark ediliyor.

Uzmanlar, obezitenin bağırsak kanseri riskini arttırdığı konusunda uyarılarda bulunuyor ve önerilerde bulunuyorlar.

Tıbbi Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Ahmet Özveren, obezitenin ve alkol tüketiminin, genç yetişkinlerde bağırsak kanseri vakalarının artışına yol açtığını belirtiyor.

Bu bulgunun, saygın bir kanser dergisinde yayınlanan araştırma sonuçlarıyla desteklendiğini ifade eden Doç. Dr. Özveren, Avrupa'da yapılan bu araştırmanın sonuçlarının, toplumu aşırı kilo ve alkol tüketimi konusunda uyarmak için önemli olduğunu vurguluyor.

Doç. Dr. Ahmet Özveren, dünya çapında onkologlar tarafından önemli bir yayın olarak kabul edilen Annals of Oncology dergisinde yer alan bir çalışmanın sonuçlarını paylaşıyor.

Doç. Dr. Özveren, 2024 yılı için Avrupa Birliği ve Birleşik Krallık'ta kanserden ölüm oranlarının tahminlerini aktarırken, Avrupa genelinde kanserden ölüm oranlarının azalmasına rağmen, genç yetişkinler arasında kolorektal kanser vakalarının arttığını belirtiyor.

Aşırı kilo ve obezitenin, 25-49 yaş arası bireylerde bağırsak kanseri ölüm oranlarını yükselttiğini, dergide yayınlanan çalışmanın, İngiltere'de gençler arasında bağırsak kanseri ölüm oranlarının 2018'e göre 2024'te erkeklerde %26, kadınlarda ise yaklaşık %39 artacağını öngördüğünü söylüyor.

Prof. Dr. Mustafa Özdoğan ise, obezitenin kansere bağlı ölüm riskini yaklaşık %20 oranında arttırdığını, aşırı kilonun erkeklerde kolon ve rektum kanseri, böbrek ve yemek borusu kanseri, pankreas kanseri dahil olmak üzere birçok kanser türünde riski yükselttiğini belirtiyor.

OBEZİTE NEDİR?

Obezite, alınan kalorinin vücudun ihtiyacından fazla olması ve bunun sonucunda kişinin boy uzunluğuna göre kilogram cinsinden ağırlığının, yani vücut kitle indeksinin (BMI) 30 veya üzeri olması durumudur. Vücut kitle indeksinin, boy uzunluğuna ve vücut yapısına uygun olmaması, karın bölgesi ve iç organların aşırı yağlanması anlamına gelir. Obezite, kalp ve damar hastalıkları, damar tıkanıklığı, inme ve yüksek kolesterol gibi sağlık sorunlarına yol açabilir. Ayrıca, obezite veya aşırı kilolu olmak nefes darlığına da sebep olabilir.

Obezite, dünya genelinde ve ülkemizde hızla yayılan bir sağlık sorunudur. Obezite oranları sürekli artmakta ve ortalama yaşam süresinin uzamasıyla birlikte yaşam kalitesini düşürmekte, insanların üretkenliklerini azaltmakta ve mutlaka tedavi edilmesi gereken bir durumdur.

OBEZİTENİN BELİRTİLERİ NELERDİR?

• Bel çevresinde aşırı yağ birikimi

• Uyku apnesi, horlama ve uyku problemleri

• Sürekli ve yoğun terleme

• Nefes darlığı

• Fiziksel aktivitelerde zorlanma

• Sürekli halsizlik ve yorgunluk

• Cilt problemleri, döküntü, sivilce ve enfeksiyonlar

• Eklem ve sırt ağrıları

• Aşırı kiloya bağlı bacak ağrıları

• Depresyon ve sosyal izolasyon gibi psikolojik sorunlar

• Sıcak hava koşullarına tahammülsüzlük

KİLO ALMA NASIL ÖNLENİR?

• Çocukların boş zamanlarını sporla değerlendirmelerini sağlayın.

• Okullarda fiziksel aktivite miktarını artırın.

• Aile olarak sağlıklı beslenme alışkanlıklarını benimseyin.

• Şekerli ve yüksek kalorili yiyecekleri sınırlayın.

• Gazlı ve şekerli içecek tüketimini azaltın.

• Kısa mesafeleri yürüyerek veya bisikletle gidin.

• Çocuklarınıza spor yapabilecekleri imkanlar sunun.

• Fazla sakız çiğnemekten ve yiyecek ödüllendirmesinden kaçının.

• Tatlandırıcılar ve diyet ürünlerini sıkça tüketmeyin.

• Çocuklarınıza okula götürmeleri için sağlıklı beslenme çantaları hazırlayın.

• Fast food ve hazır gıdalardan uzak durun.

• Sebze ve meyve tüketimini teşvik edin.