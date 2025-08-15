Obezitenin yeni ölümcül sonucu ortaya çıktı! Uzmanlardan hayat kurtaran öneriler

Obezite, dünya genelinde hızla yayılan bir sağlık sorunu olarak yalnızca estetik kaygılarla değil, ciddi hastalıklarla da gündemde.

Son bilimsel araştırmalar, obezitenin mide kanseri riskini artırdığını ortaya koyarken, uzmanlar bu bağlantının ciddiyetine dikkat çekti.

Türkiye’den ve dünyadan bilim insanlarının çalışmaları, obezitenin yalnızca diyabet ve kalp hastalıklarıyla sınırlı olmadığını, mide kanseri gibi ölümcül hastalıklarla da yakından ilişkili olduğunu gösterdi.

BİLİMSEL ÇALIŞMALAR NE SÖYLÜYOR?

Araştırmada, mide kanseri hastalarının kanında leptin hormonu düzeylerinin sağlıklı bireylere göre anlamlı derecede yüksek olduğu tespit edildi.

Uzmanlar, “Leptin, obez bireylerde aşırı yağ birikimiyle artıyor ve bu durum, insülin direnciyle birleştiğinde kanser hücrelerinin büyümesini tetikleyebilir” dedi.

Uluslararası alanda da benzer bulgular mevcut. Amerikan Kanser Derneği’nin yayımladığı bir raporda, obezitenin mide kanseri dahil 13 farklı kanser türüyle ilişkili olduğu belirtildi.

Obezite, ömrü 10 yıla kadar kısaltıyor! Uzmanlardan hayati uyarılar

Araştırmaya göre, obez bireylerde mide kanseri riski, sağlıklı kilodaki bireylere kıyasla %20-30 daha yüksek.

İngiltere’de yapılan bir başka çalışma, vücut kitle indeksi (VKİ) 30’un üzerinde olan bireylerde mide kanseri riskinin iki katına çıktığını ortaya koydu. Bu artışın, obezitenin neden olduğu kronik inflamasyon ve hormonal dengesizliklerle bağlantılı olduğu düşünüldü.

UZMAN GÖRÜŞLERİ: OBEZİTEYE KARŞI ACİL ÖNLEM ŞART

ABD’deki Johns Hopkins Üniversitesi’nden onkoloji uzmanı Dr. Anne McTiernan, obezitenin kanser riskini artıran temel mekanizmalardan birinin kronik inflamasyon olduğunu vurgulayarak, “Obezite, vücutta sürekli bir iltihaplanma hali yaratıyor. Bu durum, hücrelerin anormal şekilde çoğalmasına zemin hazırlayarak kanser riskini artırıyor” dedi.

McTiernan, özellikle abdominal yağlanmanın mide ve bağırsak kanserleri için ciddi bir risk faktörü olduğunu belirtti.

Obezitenin kanser riskini artırdığına dair kanıtlar, halk sağlığı politikalarını da şekillendirdi.

Uzmanlar, Akdeniz tipi beslenme, düzenli egzersiz ve işlenmiş gıdalardan uzak durmanın kanser riskini azaltmada etkili olduğunu vurguladı.

TOPLUMSAL BİR SORUN, BİREYSEL ÇÖZÜMLER

Obezite, yalnızca bireysel bir sağlık sorunu değil, aynı zamanda toplumsal bir tehdit. Uzmanlar, obeziteyle mücadelede farkındalığın artırılması gerektiğini belirtti.

Endokrinoloji uzmanları, “Sağlıklı bir kiloyu korumak, kanserden korunmanın ilk adımı. İşlenmiş gıdalardan uzak durarak ve düzenli fiziksel aktivite yaparak riskleri azaltabiliriz” dedi.

Obezitenin mide kanseri riskini artırdığına dair bilimsel bulgular, bireyleri ve sağlık otoritelerini harekete geçmeye zorladı.

Obezite ile ilgili önemli mesaj: Vücuttaki dengesizlikler tetikliyor

Sağlıklı yaşam tarzı değişiklikleriyle sadece obezite değil, buna bağlı ciddi sağlık sorunları da önlenebilir.

Erken teşhis ve düzenli sağlık kontrolleri ise bu mücadelede en güçlü silahlar olarak öne çıktı.