Obeziteyle mücadelede yeni umut, kilo kaybı hızlanıyor! Kilo kaybı için en etkili silah

Yeni araştırmalar, farelerde ve insanlarda bu lifi düzenli tüketenlerin vücut ağırlığını %5-10 oranında azalttığını gösterirken, sabah kahvaltısında yulaf ezmesi gibi beta-glukan zengini besinleri tercih edenlerin bel çevresi ölçülerinde belirgin küçülme yaşadığını ortaya koydu.

Obezite, küresel bir halk sağlığı krizi olarak nitelendirildi. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre, yetişkin nüfusun üçte biri fazla kilolu ve bu oran her geçen yıl artırdı.

Yıllardır düşük kalorili diyetler, spor programları ve sentetik takviyeler deneniyor, ancak bilim dünyası nihayet doğal bir çözüme işaret ediyor: Beta-glukan. Bu çözünür lif, yulaf kepeğinde %5-8 oranında, arpada ise %3-20 arasında bulunurken, diğer liflerden farklı olarak sindirim sisteminde yüksek viskozite oluşturan bir jel tabakası meydana getirdi. Bu özellik, glikoz emilimini yavaşlatarak ani kan şekeri yükselmelerini önlüyor ve tokluk hissini uzatarak günlük kalori alımını doğal yoldan kısıtladı.

Araştırma, The Journal of Nutrition dergisinde yayımlanarak, beta-glukanın Ozempic gibi semaglutid bazlı ilaçlara benzer etki mekanizmalarını taklit edebileceğini vurguladı. İnsan çalışmaları da umut verici sonuçlar sundu.

ScienceDirect'te yayımlanan bir meta-analiz, 20 randomize kontrollü çalışmayı inceleyerek beta-glukan tüketiminin vücut ağırlığını ortalama 0.77 kg, vücut kitle indeksini (VKİ) ise 0.62 kg/m² azalttığını tespit etti. Özellikle günde 4 gram ve üzeri dozda etkili olan bu lif, bel çevresi küçülmesinde de rol oynuyor; ancak enerji alımını artırmadan kilo kaybını teşvik etti.

Japonya'da gerçekleştirilen çift kör bir klinik deneyde, viseral yağ obezitesi olan 100 katılımcıya 12 hafta boyunca pirinç yerine yüksek beta-glukanlı arpa karışımı verildi.

Test grubunda viseral yağ alanı %10 azaldı, vücut ağırlığı ve VKİ'de anlamlı düşüş gözlendi; yan etki ise rapor edilmedi.

Araştırmanın baş yazarı, Ulusal Tarım ve Gıda Araştırma Örgütü'nden Dr. Shinichi Aoe, "Beta-glukan, Japon beslenme alışkanlıklarında pirinç alternatifi olarak obeziteyi önlemede güvenli bir strateji olabilir" açıklamasında bulundu.

Uzmanlar, beta-glukanın sabah kahvaltısında tüketilmesinin en etkili yol olduğunu belirtti.

Örneğin, bir fincan pişmiş yulaf ezmesi yaklaşık 3 gram beta-glukan sağlarken, bir fincan arpa 2.5 gram içerdi.

Viyana Üniversitesi'nden araştırmacı Elizabeth Howard, "Sabah tüketimi, gün boyu glisemik dalgalanmaları minimize ederek atıştırma isteğini bastırıyor; bu da kilo yönetiminde kritik" dedi.

Herbalife Diyetetik Danışma Kurulu Başkanı Susan Bowerman ise, "Pektin gibi diğer çözünür liflerle kıyaslandığında beta-glukanın fare modellerinde daha fazla kilo kaybı indüklemesi şaşırtıcı; insan denemeleriyle doğrulanması obezite tedavisini dönüştürebilir" yorumunu yaptı.

Beta-glukanın mekanizması, bağırsak viskozitesini artırarak enzim difüzyonunu yavaşlatması ve unstirred water layer'ı güçlendirmesiyle açıklandı. Bu, glikoz ve insülin yanıtlarını %79-96 oranında modüle edebildi.

Obez hiperkolesterolemik erkeklerde 8 haftalık 12 gram maya beta-glukan takviyesi, toplam kolesterolü düşürürken HDL'yi artırdı; farelerde ise yüksek yağlı diyete karşı yağ birikimini engelledi.

Dr. Rebecca Mathews gibi beslenme uzmanları, "Beta-glukan, yulaf ve arpa bazlı gıdalarla entegre edildiğinde, EFSA ve FDA onaylı kalp sağlığı faydalarının ötesinde obezite yönetiminde tutarlı etki gösteriyor" diyor.Uzmanlar, beta-glukanı günlük rutine eklemenin kolay olduğunu vurguladı.