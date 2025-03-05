Obeziteyle savaşta yapılan yanlışlar! Uzmanlar anlatıyor

Mayo Clinic Beslenme ve Diyetetik Departmanı’ndan Dr. Donald Hensrud, obezite ile mücadelede yapılan en büyük hatalardan birinin "hızlı sonuçlar bekleyen şok diyetler" olduğunu ifade etti:

"Kısa sürede kilo kaybı vaadiyle yapılan şok diyetler, sürdürülebilir değildir. Bu tür uygulamalar metabolizmayı yavaşlatabilir ve geri alınan kilolar nedeniyle daha büyük sağlık sorunlarına yol açabilir."

Harvard T.H. Chan School of Public Health’ten Dr. Walter Willett ise, hareketsiz yaşam tarzının obezite üzerindeki etkilerine dikkat çekti:

"Fiziksel aktivitenin olmaması sadece kilo alımına neden olmaz, aynı zamanda diyabet, hipertansiyon ve kalp hastalıkları riskini de artırır. Sağlıklı bir yaşam için dengeli beslenme kadar düzenli egzersiz de şarttır."

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR: YANLIŞ ALIŞKANLIKLARIN ETKİLERİ

1. Şok Diyetlerin Zararlı Etkileri: Journal of Obesity 'de yayımlanan bir çalışmada, düşük kalorili hızlı diyetlerin, uzun vadede kilo alımına ve metabolik bozukluklara yol açtığı gösterildi.

Araştırma, bu tür diyetlerin, vücudun kalori ihtiyacını azaltarak enerji dengesini bozabileceğini ortaya koydu.

2. Hareketsiz Yaşam ve Obezite İlişkisi: The Lancet 'te yayımlanan bir araştırma, hareketsiz bir yaşam tarzının obezite riskini %40 oranında artırdığını göstermekte. Çalışma, düzenli fiziksel aktivitenin obezite ile ilişkili komplikasyonları önlemede kritik olduğunu vurguladı.

3. İşlenmiş Gıdalar: American Journal of Clinical Nutrition 'da yayımlanan bir araştırma, işlenmiş ve yüksek şeker içeren gıdaların obezite üzerindeki etkilerini ortaya koydu. Araştırma, bu gıdaların yüksek kalori içeriği ve düşük besin değeriyle kilo alımına neden olduğunu gösterdi.

OBEZİTEYLE MÜCADELEDE KAÇINILMASI GEREKEN YANLIŞ ALIŞKANLIKLAR

1. Şok Diyetler ve Hızlı Çözümler: Sadece birkaç hafta içinde kilo kaybı vaat eden diyetlerden kaçının. Sürdürülebilir bir kilo verme planı benimseyin.

2. Hareketsiz Yaşam Tarzı: Günlük rutininize egzersizi dahil edin. Yürüme, yüzme veya yoga gibi hafif fiziksel aktivitelerle başlayabilirsiniz.

3. İşlenmiş ve Paketlenmiş Gıdalar: İşlenmiş gıda tüketimini minimumda tutarak daha çok taze sebze, meyve ve tam tahıllar tüketin.

4. Yetersiz Su Tüketimi: Su, metabolizma hızını artırır ve toksinlerin atılmasına yardımcı olur. Yeterli miktarda su içmeyi unutmayın.

5. Aşırı Kısıtlamalar: Kendinize tamamen yasaklar koymak yerine porsiyon kontrolü yapmayı öğrenin. Dengeli bir diyet, sürdürülebilir bir yaşam tarzı için anahtardır.

OBEZİTEYLE MÜCADELEDE DOĞRU ALIŞKANLIKLAR

- Dengeli Beslenme: Sağlıklı yağlar, proteinler ve karbonhidratlar içeren dengeli bir diyet uygulayın.

- Düzenli Egzersiz: Haftada en az 150 dakika orta şiddette egzersiz yaparak aktif kalın.

- Uyku Düzeni: Yetersiz uyku, kilo alımına yol açabilir. Her gece 7-8 saat uyumaya özen gösterin.

- Stres Yönetimi: Meditasyon veya nefes egzersizleri gibi yöntemlerle stresi azaltarak sağlıklı bir yaşam tarzı benimseyin.

UZMANLARDAN ÖNERİLER

Dr. Donald Hensrud, "Obeziteyle mücadelede uzun vadeli ve sürdürülebilir bir yaklaşım benimsemek önemlidir. Şok diyetler yerine sağlıklı alışkanlıklar edinin. Ayrıca, bir diyetisyenin rehberliğini almak hem güvenli hem de etkili bir yol sunar" dedi.

Dr. Walter Willett ise, "İşlenmiş gıdaları sınırlandırarak, fiziksel aktiviteyi artırarak ve bilinçli beslenerek obeziteyle mücadelede başarı sağlanabilir. Kilo kontrolü, sağlık ve yaşam kalitesi için vazgeçilmezdir" şeklinde tavsiyelerde bulundu.