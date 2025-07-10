Oblivion Remastered’in ikinci büyük güncellemesi yayında

Kaynak: Haber Merkezi
Oblivion Remastered’in ikinci büyük güncellemesi yayında

Bethesda, Oblivion Remastered’ın ikinci büyük güncellemesini Steam Beta’da yayınladı. Zorluk ayarları çeşitlendi, performans sorunlarına önemli müdahaleler yapıldı.

Bethesda, The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered için hazırladığı ikinci büyük güncellemeyi Steam’deki beta kullanıcılarına sundu. İlk güncellemenin ardından gelen bu yeni paket, oyunun zorluk seviyesini detaylı şekilde özelleştirmeye olanak tanıyor. Artık oyuncular, “Novice”ten “Master”a kadar altı farklı seviyeden birini seçebiliyor. Firma, özellikle “Journeyman” seçeneğinin “Adept” ile “Expert” arasındaki dengeyi sağlamasını hedefliyor.

Oyuncuların en çok eleştirdiği unsurlardan biri olan dengesiz zorluk skalası, bu düzenlemeyle daha erişilebilir hale geldi. Güncelleme yalnızca bununla sınırlı değil; performans iyileştirmeleri de dikkat çekiyor. Bethesda, Deepscorn Hollow, Black Rock Caverns, Skingrad ve Bravil Castle bölgelerinde yaşanan kare düşüşlerini giderdiğini duyurdu. Ayrıca gölgeler, su yüzeyleri, hava efektleri ve animasyonlar da optimize edildi.

Oblivion Remastered 1.2 güncellemesi şu an yalnızca Steam Beta’da erişilebilir. Konsol ve diğer PC platformlarına ne zaman geleceği ise henüz açıklanmadı.

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