Obruk kabusu Afyonkarahisar'a da sıçradı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Obruk kabusu Afyonkarahisar'a da sıçradı

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde oluşan yaklaşık 4 metre genişliğindeki obruk nedneiyle endişelenen vatandaşlar, özellikle hayvanların obruğun içerisine düşmemesi için önlem alınmasını istedi.

Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesine bağlı Yeniköy köyünde, yaklaşık 4 metre genişliğinde oluşan obruk, vatandaşlar arasında endişe yarattı.

Obruk, köyün tarım arazilerinin ortasında meydana gelirken, derinliğinin 2 metreye ulaştığı belirtildi. Köylüler, özellikle hayvanlarının obruğa düşme riskine karşı yetkililerden önlem alınmasını talep etti.

Bölge sakinlerinden Orhan Ekşi, obruğun tehlike arz ettiğini vurgulayarak, “Burası gerçekten çok tehlikeli, çevresi kapatılmalı çünkü vatandaşların ineği ya da koyunu içerisine düşebilir. Bu yüzden yetkililer duruma el atmalı” ifadelerini kullandı.

Obruk kabusu şimdi de Eskişehir'deObruk kabusu şimdi de Eskişehir'de

Obruklar Konya'yı yutuyor: Sayıları 3 bine yaklaştıObruklar Konya'yı yutuyor: Sayıları 3 bine yaklaştı

Son Haberler
Türk tarihine “Koç başlı” saldırı
Türk tarihine “Koç başlı” saldırı
16 yıl yanında çalıştığı kuyumcuyu dolandırdı
16 yıl yanında çalıştığı kuyumcuyu dolandırdı
Kuma batan aracın yardımına itfaiye yetişti
Kuma batan aracın yardımına itfaiye yetişti
Erman Toroğlu ve Rıdvan Dilmen birlik oldu. Hakemler hedef tahtasında
Erman Toroğlu ve Rıdvan Dilmen birlik oldu. Hakemler hedef tahtasında
Tesla Cybertruck 10 km’ye dayanamadı ‘Araç sahipleri isyanda’
Tesla Cybertruck 10 km’ye dayanamadı ‘Araç sahipleri isyanda’