Obruk kabusu Afyonkarahisar'a da sıçradı

Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesine bağlı Yeniköy köyünde, yaklaşık 4 metre genişliğinde oluşan obruk, vatandaşlar arasında endişe yarattı.

Obruk, köyün tarım arazilerinin ortasında meydana gelirken, derinliğinin 2 metreye ulaştığı belirtildi. Köylüler, özellikle hayvanlarının obruğa düşme riskine karşı yetkililerden önlem alınmasını talep etti.

Bölge sakinlerinden Orhan Ekşi, obruğun tehlike arz ettiğini vurgulayarak, “Burası gerçekten çok tehlikeli, çevresi kapatılmalı çünkü vatandaşların ineği ya da koyunu içerisine düşebilir. Bu yüzden yetkililer duruma el atmalı” ifadelerini kullandı.

Obruk kabusu şimdi de Eskişehir'de

Obruklar Konya'yı yutuyor: Sayıları 3 bine yaklaştı