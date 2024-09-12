Obruk kabusu şimdi de Eskişehir'de

Eskişehir'in kırsal Sadıroğlu Mahallesi'nde yaşayan Erkan Ceylan, kendisine ait ayçiçeği tarlasında 20 metre derinliğinde ve 5 metre çapında bir obruk oluştuğunu fark etti. Obruk oluşumunu gören Ceylan, durumu yetkililere bildirdi.

Ceylan, gazetecilere yaptığı açıklamada, damla sulama ekipmanlarını toplamak için 23 dekar büyüklüğündeki arazisine geldiğinde bir kısmının eksik olduğunu fark ettiğini ve tarlaya girdiğinde obruğu gördüğünde korktuğunu belirtti.

Ceylan, "Tarım ve Orman Bakanlığı yetkililerine bilgi verdik. DSİ'den yetkililer geldi. Ayçiçeği biçim dönemi de geldi. Fark etmeseydik biçerdöveri bile içine çekebilirdi. Mahallemizde ilk kez obruk oluştu. Çevresini hasat ettikten sonra bu obruğu toprakla doldurmayı planlıyoruz," dedi.

Tarlada incelemede bulunan İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş, bu olayın Eskişehir'de bilinen üçüncü obruk olduğunu açıkladı.

Gümüş, çiftçilerin her yıl çok su isteyen ürünler ekmesi nedeniyle obruk oluşumunun yaşandığını belirterek, "Tarım ve Orman Bakanımız İbrahim Yumaklı, planlı üretim desteğine ilişkin açıklama yaptı. Bundan sonra çok su isteyen bitkilerin ekilişlerini kontrollü yapacağız. Çiftçimizin de gelirinin düşmemesi için verdiğimiz destekler artırıldı. Ülke genelinde 11 ilde, 51 ilçe su kısıtı olan bölgeler. Eskişehir'deki 6 ilçe de bunlara dahil. Yer altındaki suyun hoyratça kullanılması sıkıntı oluşturacak bu ilçelerde su kısıtı ve planlı üretim desteği verilecek. Planlı üretimle çiftçimiz daha çok kazanacak. Suyumuzu da idareli kullanacağız. Böylece obrukları daha fazla görmeyeceğiz," diye konuştu.