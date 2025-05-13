Oburix tacizci çıktı: Fransız aktör suçlu bulundu

Fransız aktör Gérard Depardieu, 2021 yılında bir film setinde iki kadına yönelik cinsel saldırıda bulunmaktan suçlu bulundu. Paris Ceza Mahkemesi, 76 yaşındaki oyuncuya 18 ay ertelenmiş hapis cezası verdi. Ayrıca yaklaşık 32.350 dolar para cezasına çarptırılan Depardieu’nun isminin Fransa’daki cinsel suçlular veri tabanına kaydedilmesine karar verildi. Kararın ardından oyuncunun avukatı Jérémie Assous, müvekkilinin suçlamaları reddettiğini ve temyize gideceklerini duyurdu.

İKİ KADININ TANIKLIĞI KARARI ETKİLEDİ

Duruşmalarda, 54 yaşındaki bir set çalışanı ile 34 yaşındaki yardımcı yönetmen, Depardieu’nun kendilerini film setinde fiziksel olarak taciz ettiğini ifade etti. Set dekoratörü, "Her yerime dokundu, göğüslerim dahil," diyerek yaşadığı korkuyu dile getirdi. Yardımcı yönetmen ise üç ayrı olayda Depardieu’nun kalçasına ve göğüslerine dokunduğunu belirtti. Associated Press’e göre kadınlardan biri, dar bir koridordan geçmeye çalışırken Depardieu’nun onu bacaklarının arasına alarak sıkıştırdığını ve başka bir ekip çalışanı müdahale edene kadar bırakmadığını ifade etti.

HUKUKİ SÜREÇ DEVAM EDİYOR

Depardieu'nun yıllar içinde 20’den fazla benzer iddiayla karşılaştığı ancak bu davanın ilk kez mahkeme önüne çıktığı belirtildi. Set dekoratörünün avukatı Carine Durrieu-Diebolt, kararı “Sadece müvekkillerim için değil, sinema dünyasındaki tüm kadınlar için bir zafer” olarak değerlendirdi. Cannes Film Festivali’nin açılış gününde alınan bu karar, sanat dünyasında cezasızlığın sona erdiği bir dönüm noktası olarak yorumlandı.

Depardieu’nun duruşmalara katılmadığı, ancak tüm suçlamaları reddettiği bildirildi. Süreç, temyizle birlikte yargı önünde devam edecek.