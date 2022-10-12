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Koca çınar Eskişehirspor kapanabilir. Ocak ayı kulüp için son şans

Eskişehirspor Kulüp Başkanı Mehmet Şimşek düzenlediği basın toplantısında transfer tahtasının açılarak ayağa kalkması için Ocak ayının Eskişehirspor için son şans olduğunu ifade etti.

Haber Giriş: 12 Ekim 2022 Çarşamba - 18:10
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Ocak ayı kulüp için son şans. Koca çınar Eskişehirspor kapanmanın eşiğinde

Koca çınar Eskişehirspor kapanabilir. Ocak ayı kulüp için son şans
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Transfer tahtasının açılamaması durumunda kulübün kapanma sürecinin başlayacağını belirten Şimşek, “Eskişehirspor kulübümüzün durumunu bütün şehir biliyor, normal şartlarda yönetim kurulumuzun istifa etmesi gerekiyor ancak normal şartlar yaşanmadığı için, daha kaotik bir ortam oluşmaması için görevimize devam ediyoruz.
 
Ancak görevimizde devam ederken, kulübün ekonomik olarak ilerleme şansı çok zor görünüyor, takım sahada başarısız olduğu için insanların morali bozuluyor ve düşmeyi durduramıyoruz. Durduramayınca da tepkiler oluşuyor, ancak bu tepkiler verilirken inşaların geçmişe dönüp kendinde suç araması gerekiyor biz sürekli kendimizde arıyoruz, kendimizi yargılıyoruz. Kulübümüzün hiçbir desteği kalmamıştır milletvekilimiz Nurullah Sazak dışında maçımızı izlemeye bile gelen kalmamıştır.
 
Öyle bir sahipsizlik içindeyiz ki insan anlayamıyor, maddi desteği geçtik manevi olarak da destek görmedik, 1,5 senedir görevdeyiz 1 kere olsun valimiz milletvekillerimiz Kazım kurt dışında belediye başkanlarımız maça gelmedi. Bu kulüp Eskişehir'in en büyük STK'sıdır, bundan vazgeçmek bu şehre yakışmaz, koca şehir bir dosyayı kapatamıyoruz, bizim yapabileceklerimizi kısıtlı bunları şeffaf bir şekilde anlatıyoruz, daha güçlü insanlar varsa buyursun gelsin diyoruz ama böyle bir talep de yok” şeklinde konuştu.
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