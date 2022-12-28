Galatasaray'ın yıldızına İtalyan kancası. Ocak ayında fiyatı arttırıp yeniden gelecekler

İtalya Serie A ekibi Lazio, Galatasaray'ın sezon başında İngiltere Premier Lig takımlarından Arsenal'den 6 milyon avro karşılığında imzaladığı Lucas Torreira'nın peşinde.

Uruguaylı yıldız için Galatasaray'la temasa geçen Serie A tarafının 7 milyon Euro'yu gözden çıkardığı bildirildi. Galatasaray yönetiminin bu teklifi reddettiği öğrenildi.

İtalyanların bu transferde ısrarcı olduğu ve Ocak ayında yeni bir teklifle Kırmızıların kapısını çalacağı bildirildi.

Galatasaray ile sözleşmesi 2026 yılında sona eren Lucas Torreira da teknik direktör Okan Buruk'un olmazsa olmazlarından biri. Bu sezon Spor Toto Süper Lig'de 13 maçta forma giyen deneyimli futbolcu, 1 asist yaptı.



40 KEZ MİLLİ FORMAYI GİYDİ

26 yaşındaki libero, Arsenal'in yanı sıra Fiorentina, Atletico Madrid, Sampdoria ve Pescara gibi takımlarda forma giydi. Uruguay formasıyla 40 maça çıkan Torreira, Katar'daki Dünya Kupası kadrosuna alındı ​​ancak hiçbir maçta forma giyemedi.