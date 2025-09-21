Ocakta unutulan yemek 15 katlı apartmanı ayağa kaldırdı

Yangın, Kepez ilçesi Yenidoğan Mahallesi 3086. Sokak'ta bulunan bir apartman sitesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, sitenin E bloğunun 8'inci katından dumanların yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne iletti.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. Daire sahibinin ocakta unuttuğu yemek sebebiyle başladığı öğrenilen yangın kısa zamanda büyüdü. Olay sırasında dairede kimsenin bulunmadığı öğrenilirken, yangın nedeniyle apartman boşluğunu dumanlar sardı.

Üst katlara doğru çıkan dumanlar nedeniyle diğer katlarda ikamet eden daire sahipleri telaşla apartmanı tahliye etmeye başladı. 15 katlı binada bulunan çok sayıda vatandaş panikle sokağa inerken, verilen adrese ulaşan itfaiye ekipleri merdiven desteğiyle balkondan girdikleri dairedeki yangına müdahale etti.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren çalışmasıyla yangın kontrol altına alınırken, evde büyük ölçekli hasar meydana geldi. Dumandan etkilenen ve büyük korku yaşadığı gözlenen bir apartman sakininin tedavisi ise 112 Acil Servis ekipleri tarafından olay yerinde yapıldı.