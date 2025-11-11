MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin çağrısı ile başlayan yeni çözüm sürecinde PKK’lı teröristler ‘sembolik olarak’ silah bırakırken örgütün Türkiye’deki faaliyetlerine son verildiği duyurulmuştu. Terör örgütü son olarak ise Türkiye’den tamamen çekildiklerini açıklamıştı.

Sürecin nasıl yürütüleceğini belirlemek için Meclis’te kurulan komisyonunun ise İmralı’da tutuklu olan Öcalan ile görüşüp görüşmeyeceği ise tartışılırken, Saray’ın başdanışmanı Mehmet Uçum komisyonun Öcalan’ı dinlemesi gerektiğini söylemişti.

MHP Genel Başkanı Bahçeli ise partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamada bu öneriye sıcak bakarak Edirne’de tutuklu olan Selahattin Demirtaş’ın tahliyesinin ‘hayırlı’ olacağını söylemişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'da üstü kapalı olarak Öcalan önerisini destek çıkmıştı.

ÖZDAĞ’DAN ‘ÖCALAN ANKARA’YA YERLEŞECEK’ İDDİASI

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ açılım sürecindeki son durumu sosyal medya hesabı üzerinden değerlendirdi. Özdağ, Demirtaş’ın serbest kalacağını belirterek Öcalan’ın önce Meclis’te kurulan komisyonla sonra basınla görüşeceğini iddia etmişti. Özdağ, Öcalan’ın Ankara’ya yerleşmesinin şartlarının oluşacağını belirterek, "PKK’lılar serbest kalacak. Dağdakiler inecek ve işe yerleştirilecek. Anayasa Öcalan’ın istediği değişecek” dedi. Özdağ şu ifadeleri kullandı:

“Sonu ne olacak? Öcalan’a asker ve polisin selama durmasını mı isteyeceksiniz? Başkalarını bilmem ancak Zafer Partisi Türk Milleti’nden aldığı güç ile bunlar olmasın diye mücadele edecek. Atatürk’e verdiğimiz sözü tutacağız.”

“BU YÖNDE BİR ÇALIŞMA YOK”

Özdağ’ın iddialarına ise iktidar kanadından bir yanıt gelmedi. Cevap hakkı ise yandaş kalem Abdulkadir Selvi’ye düştü. Selvi, Öcalan’ın ‘Ankara’ya mı yerleşecek?’ sorusuna “Böyle bir şey söz konusu değil. Öcalan’ın serbest bırakılıp Ankara’ya yerleşmesi yönünde devletin bir kararı yok. Bu yönde bir çalışma yok” şeklinde yanıt verdi.