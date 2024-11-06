Öcalan çağrısı sonrası, Dervişoğlu'ndan Bahçeli'ye çok konuşulacak sözler: Grup toplantısını İmralı'da yapsın

İYİ Parti genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin grup toplantısında konuştu. Dervişoğlu, anayasa kitapçığı ile kürsüye geldi.

Dervişoğlu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde oldu:

"Kabul ettiğiniz davet ve sonuçları ortadadır. Aklınız sıra siyaset oyunu oynayacağınızı zannettiniz. Cebren ve hile ile seçim kazanmanın mübah görüldüğü bir oyuna davet edilenlere seslenmek istiyorum. Oynadığınız oyunun tek bir sonucu vardır: Türksüz ve Cumhuriyetsiz bir Türkiye. Biz bu oyunda kurucu da oyuncu da piyon da olmayacağız. Safımız bellidir. Bu oyunu bozduğumuz gibi, bundan sonra kuracağınız oyunları da bozacağız. Bizim safımız bellidir. Bu oyununuzu bozduğumuz gibi her oyununuzu bozacağız. Eski Meclis başkanını aracı kılıp, anayasa değişikliği diyorlar. Milletin tepkisini ölçüyorlar. Devlet aklı masalıyla, altını biraz kazıdığınızda ağaları beyleri ve Kandil'dekileri göreceğiniz bir partiye el uzattılar. Ayaklarının altında çiğnedikleri sadece devlet ve anayasayı değil milliyetçiliği de ayaklarının altına almışlardır.

"AKP İLE DEM AYNI ŞEYDİR"

AKP ve DEM aynı şeydir. Aynı zihin yapısına sahiplerdir, aynı güç saplantısına sahiplerdir. AKP ve DEM birbirlerinin aynadaki suretleridir. Onları ayıran değil birleştiren hususlar daha fazladır. Her ikisi de milli devletle hesaplaşmakta birliktedirler. Onlara göre millet, marabadır.

"ŞEYH SAİT'E NE YAPTIYSAK AYNISINI YAPACAĞIZ"

Yapımda ve yayında emeği geçenlerin hesabını da inşallah biz göreceğiz. DEM Parti Eş Başkanı Tuncer Bakırhan, CHP lideri ile çıktığı kürsüden repliğinde ' Şeyh Sait ne yaptıysa aynısını yapacağız' dedi. Ben o çok duymak istediği cevabı ona vereceğim. Cumhuriyet devleti Seyit Rıza'ya Şeyh Sait'e ne yaptıysa aynısını göreceksiniz. Yapılması gereken neyse o yapılacaktır. Gereğini yerine getirecek olanlar yanımdalar, buradalar.

ÖZGÜR ÖZEL'E TEPKİ

Bir sözüm de Özgür Özel'e... Anlaşılan o ki siz oturduğunuz kumar masasından koparacak bir şey kalmadığını gördünüz. O kumar masasının bahsinin Türk Milleti ve Türkiye Cumhuriyeti olduğundan bihabersiniz. Üzerinize giydirilen kostümle ve söylemek zorunda kaldığınız sufleyle orada arz-ı endam ediyorsunuz. Siz orada bir hukuksuzluğa itiraz etmiyorsunuz. Siz orada bir millete ve onun Cumhuriyetine meydan okunan bir ihanet kürsüsünü en hafif tabirle susarak onaylıyorsunuz! Buyurun, hayrını görün! Buyurun, koltuğunda oturduğunuzu iddia ettiğiniz Mustafa Kemal Atatürk’ün manevi hatırasıyla kendi şahsi hesabınızı görün.

"ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI OLMAZ, OLAMAZ"

Devlet Bahçeli, Yeniden Erdoğan'ı Cumhurbaşkanı yaptırmak istediğini grup toplantısında itiraf etmiştir. İmralı’da aylardır görüşme trafiği yürüten, sonunda da malum ortağın sesinden teröristbaşını Meclis kürsüsüne davet eden zihniyet; Ya kandil ya İmralı ya ölüm ya sıtma tercihini Türk milletine nasıl dayatacağını göstermiştir. Önümüzdeki sürecin yeni bir strateji ile tanzimi gerekir. Bu planın şartları bellidir. Ya anayasal düzenleme yapacaksınız, ya da TBMM'den erken seçim kararı çıkaracaksınız. Sahneye koyulmak istenen senaryonun özünde Recep Tayyip Erdoğan’ı yeniden cumhurbaşkanı seçtirme hayali yatmaktadır. Bu elimdeki Anayasa'ya göre Erdoğan bir daha cumhurbaşkanı olmaz, olamaz.

Buradan bir kere daha sesleniyorum: Sen gidip İmralı’da grup toplantısı yapabilirsin. Bu saatten sonra yakışır da! Ama binlerce şehidin katili bizlerin cesedini çiğnemeden bu mecliste giremez. Vallahi giremez, billahi giremez!

MUHALEFETE ÇAĞRI

Muhalefet partilerine çağrımdır: Gerginlik üzerinden iktidarın değirmenine su taşıyacak söylem ve eylemlerden uzak durulmalıdır. Tek amacı Tayyip Erdoğan’ın ömrünün sonuna kadar Cumhurbaşkanı kalmasını sağlayacak yeni Anayasa düzenlemelerine kapılar kapatılmalıdır.

"ARTIK MECLİS'İN BÜTÇE YETKİSİ YOKTUR"