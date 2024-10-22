Öcalan çağrısı yaptı, MHP'de deprem yaşandı! İstifalar art arda geldi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında, Terörist başı Abdullah Öcalan ile ilgili çarpıcı bir çağrıda bulundu.

Açıklamasında, "Tecridi kaldırılsın, terörist başı gelsin DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Terörün bittiğini açıklasın, sonra da umut hakkının kullanılması için başvurusunu yapsın. Hodri meydan! Buna varız" ifadelerini kullanan Bahçeli’ye siyaset camiasından birçok eleştiri geldi.

TEPKİLER ART ARDA GELDİ

Başta Zafer Partisi Ümit Özdağ olmak üzere, İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, MHP’nin Kurucu lideri Alparslan Türkeş’in kızı Ayyüce Türkeş ve Ankara Milletvekili Koray Aydın gibi isimlerden art arda tepki açıklamaları geldi.

ÇAĞRI MHP'LİLERİ DE KIZDIRDI

Milliyetçi cephede geniş yankı bulan bu çağrı, MHP’lileri de oldukça kızdırdı. Her ne kadar MHP İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, Bahçeli’nin Terörist başı Öcalan için kullandığı ‘umut hakkı’ tanımını “Bu kavram müebbet ağır hapis cezasına mahkum edilmiş hükümlünün bir gün salıverilmeyi beklemek hakkını ifade etmek için kullanılmaktadır” şeklinde açıklasa da MHP’lileri ikna etmeye yetmedi.

"MHP KURULUŞ AMACINDAN KOPTU"

MHP'ye üye olan birçok ülkücü Bahçeli'nin çağrısı sonrası e-Devlet'ten siyasi parti üyeliğini sonlandırdığını bildirdi. MHP'nin kuruluş amacından koptuğunu ve eski değerlerini kaybettiğini savunan vatandaşlar, üyeliğini iptal ettiği fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından paylaştı.