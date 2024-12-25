Öcalan çağrısına HDP’li Altan Tan’dan MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi küplere bindirecek yorum

Düzenleme: Kaynak: Rudaw

HDP Eski Diyarbakır Milletvekili Altan Tan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin teröristbaşı Öcalan’la ilgili çağrısını, “Bahçeli’nin söyledikleri Türk derin devletin sözleridir” ifadeleriyle yorumladı.

HDP Eski Diyarbakır Milletvekili Altan Tan, Barzani'ye yakın Rûdaw’a konuk oldu ve Ortadoğu’da yaşanan son gelişmeleri değerlendirdi.

Altan Tan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin teröristbaşı Öcalan’a ilişkin söylemleri sonrası başlayan yeni çözüm süreci tartışmalarını yorumladı.

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“BAHÇELİ’NİN SÖYLEDİKLERİ TÜRK DERİN DEVLETİN SÖZLERİDİR”

Tan, “Bahçeli’nin söyledikleri Türk derin devletin sözleridir. Bu yüzden bu süreci iyi anlamamız lazım. Savaşmadan, öldürmeden, kan dökmeden bir sonuca varmamız lazım” ifadelerini kullandı.

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“ORTADOĞU’DA TÜRKİYE’YE KARŞI BİR ŞEYİN GERÇEKLEŞMESİ MÜMKÜN DEĞİL”

Tan, “Ortadoğu’da Türkiye’ye karşı bir şeyin gerçekleşmesi mümkün değil. Şu anda pek çok Kürt sırtını Avrupa’ya, ABD’ye, İran’a dayadı ve bu yolda yürüyeceğiz, varsın Türkiye bize karşı olsun, biz ona karşı savaşırız ve başaracağız diyor. Bu mümkün değil. Türkiye Efrin’e, Serekaniye’ye, Cerablus’a girince Rusya, ABD izin vermez dediler. Bunlar boş laflar. Maalesef siyasetçilerimiz uzun ve derin düşünemiyor.” sözlerini kullandı.

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NE OLMUŞTU?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin 22 Ekim'de teröristbaşı Abdullah Öcalan’a örgütü lağvetmesi koşuluyla ilgili, "Umut hakkı için başvurması ve TBMM’de DEM Parti Grup Toplantısı'nda konuşması" için çağrı yapmıştı.

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