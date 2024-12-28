Öcalan DEM Parti görüşmesi sonra erdi. Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan İmralı'da!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim' tarihindeki parti grup toplantısında terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'a yönelik "Terörist başının tecridi kaldırılırsa gelsin DEM Parti Grup toplantısında konuşsun. Terörün bittiğini, örgütün lağvedildiği ilan etsin'' açıklamasından sonra konuyla ilgili ilk somut adım atıldı.

DEM, ÖCALAN GÖRÜŞMESİ SONRA ERDİ

DEM Parti, terör örgütü lideri Öcalan ile görüşmek için Adalet Bakanlığı'na başvuru yaptı. Bakanlıktan gelen olumlu yanıt sonrası TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ile DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, bugün İmralı'ya PKK liderini ziyarete gitti.

Önder ve Buldan'ın Öcalan ile görüşmesi sona erdi. DEM Parti kaynaklarının aktardığına göre vekiller, henüz İmralı'dan dönüş yapmadı.

Kısa süre içerisinde görüşme ile ilgili detayların açıklanması bekleniyor.

DEM Parti, sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak görüşmenin sona erdiğini açıkladı.

Partiden yapılan ilk açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder’den oluşan heyetimiz bugün İmralı’da Sayın Abdullah Öcalan ile bir görüşme gerçekleştirmiştir. Bu görüşme sona ermiş ve heyetimiz geri dönmüştür.

Bu görüşmenin içeriği hakkındaki bilgileri ve değerlendirmeleri heyetimiz ilerleyen saatlerde basın ve kamuoyuyla paylaşacaktır."