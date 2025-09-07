Öcalan, Erdoğan'a öyle bir mesaj iletti ki... Herkes onu konuşuyor

Sözcü yazarı Aytunç Erkin, DEM Parti İmralı Heyeti'nin terör örgütü PKK'nın lideri Abdullah Öcalan ile 6 Temmuz'da gerçekleştirdiği görüşmesinin ayrıntılarını verdi.

ÖCALAN, DEMİRTAŞ'IN SÖZLERİNİ ELEŞTİRDİ

Öcalan görüşmede eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın 2015'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan "Seni başkan yaptırmayacağız" ifadelerini hedef aldı.

Habere göre Öcalan, heyete "Sayın Erdoğan’a bir şeyler ileteceksiniz." diyerek, 2016'dan beri cezaevinde olan Demirtaş'ın yıllar önceki çıkışını eleştirdi.

“Bu tarihi eşikte anlatacaksınız. Ben devlet okullarında okudum, yatılı okuyup buraya kadar geldim. Ben devletle Kürtleri tanıştırmanın ne anlama geldiğini biliyorum. Kemalist partiyle mücadele edilebilir ama benim önderlik tarzım farklıdır." ifadelerini kullandı.

'Terörsüz Türkiye' sürecinde sürpriz gelişme! Bu da oldu

'BENİM ONU BAŞKAN YAPTIRMAMA GİBİ BİR DERDİM YOK'

"Selahattin zamanında ‘Seni başkan yaptırmayacağız’ demişti. Doğru değildi." diyen Öcalan, "Benim onu başkan yaptırıp yaptırmama gibi bir derdim yok. Ben Sayın Erdoğan ile temel sorunları çözmek için görüşebilirim ya da görüşmem, şimdilik siz vekaleten görüşüyorsunuz." dedi.

'SELAHATTİN VE SIRRI'NIN HATASIYDI...'

Demirtaş'ın ve yakın zamanda hayatını kaybeden Sırrı Süreyya Önder'in 2016'daki çıkışına gerek olmadığını söyleyen Öcalan sözlerine şöyle devam etti:

"Herhangi bir partiye, CHP’ye ya da başka bir partiye iktidar kazandırmak için görüşmüyorsunuz, olsa olsa demokratik bir ittifak olabilir. Üçüncü bir yolsunuz, üçüncü bir ittifaksınız. İşte daha önce HDP’nin yüzde 15’ler bandında bir oy potansiyelinin olduğunu görmüştüm. ‘Seni başkan yaptırmayacağız’ meselesi Selahattin ve Sırrı’nın hatasıydı. Seni başkan yaptırmamaya çevirmelerine gerek yoktu.

'ERDOĞAN'I KARŞILARINA ALMAYA GEREK YOKTU'

Erdoğan’ı karşıya almalarına da gerek yoktu. Demokratik ittifaklarına, çalışmalarına, cepheyi genişletmeye odaklanmalıydılar. Olmadı. Selahattin de hatasını anladı sanırım. Sırrı’yı bu arada bir kez daha rahmetle anıyorum."

'BÖYLE GİDERSE GEZİ'DE OLDUĞU GİBİ...'

Öcalan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e de çağrısının iletilmesini istedi. Terör örgütü lideri mesajında Kandil’in, DEM’in, hatta CHP’nin de çıkarlarını gözettiğini öne sürdü. Öcalan "Özgür Özel Bey’e de selamlarımı iletmelisiniz, onunla da görüşün. Bir tuzak vardır, demokratik siyaset ve ittifakla buradan çıkılır. Bu gidiş tehlikelidir. Böyle giderse Gezi’de olduğu gibi iş sokağa taşar ve bir on yıl kaybedilir." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan Demirtaş'ın 'Terörsüz Türkiye' adımları çerçevesinde serbest bırakılacağı öne sürülürken, geçen haftalarda gelen bir iddia tartışmalara neden olmuştu. Demirtaş'ın ailesiyle birlikte yurt dışına taşınması şartıyla serbest kalabileceği iddia edilmişti.

