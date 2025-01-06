'Öcalan ev hapsine çıkıp evlenmek istiyormuş' Ünlü gazeteci bombayı patlattı

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, TGRT Haber’de Tuna Öztunç’un sunduğu Medya Kritik programında flaş açıklamalarda bulundu.

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Atik, Abdullah Öcalan’ın PKK’nın silah bırakması karşılığında ev hapsine çıkıp bir kadınla evlenmek istediğini öne sürdü.

"ÖCALAN EV HAPSİNE ÇIKIP EVLENMEK İSTİYORMUŞ"

Öcalan’ın yeni bir hayat kurmayı çok istediğini belirten Atik, terörist başı Öcalan'ın ev hapsine çıkıp evlenme isteğini devlet yetkilileriyle paylaştığını da iddia etti.

Atik, yaptığı konuşmada, “Bugün Ankara’da konuşulan konu vardı. Öcalan’ın istekleri arasında yeni bir hayat kurmak var. Öcalan ev hapsine çıkıp evlenmek istiyormuş. Böyle bir talebi devlet yetkililerle paylaşmış” ifadelerini kullandı.

AKP’li Şamil Tayyar, Öcalan’ın evlilik isteği hakkında, “Böyle bir tabloyu nasıl anlatacaksınız kamuoyuna? Hadi bunun gerçekleştiğini düşünün” diyerek iktidara tepki gösterdi.

"CEZAEVLERİNDEKİ MAHKUMLARA YENİ KİMLİK KARTI ÇIKARTILIYOR"

Öte yandan cezaevlerindeki mahkumların eski kimliklerinin toplanıp yeni kimlik kartlarının verilmeye başlandığını açıklayan Atik, bunun cezaevlerindeki PKK’lı teröristlerin dışarıya çıkarılması için bir hazırlık işareti olabileceğine vurgu yaptı.

Atik konuyla ilgili şunları söyledi, Bu konuşmalar arasında genel af konuşulurken cezaevlerinde enteresan bir şey oluyor. Cezaevlerine İçişleri Bakanlığı’nın nüfus memurları gidiyor. Ve cezaevlerindeki mahkumlara, hükümlülere, tutuklulara yeni kimlik kartları çıkartılıyor şu anda. Biliyorsunuz birçok insanda eski mavi kartlar var o kartların geçerliliği de doldu. Sincan cezaevinde bu yapılıyor şu anda. Bu bir hazırlığın işareti midir? Öyle yorumlayanlar oldu. Bu da ilginç bir gelişme. Çünkü daha 10 yıl cezası olan insanlara kimlik kartı veriyorsunuz.”