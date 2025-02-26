Öcalan görüntülü açıklama yapacak mı? Adalet Bakanı açıkladı

Adalet Bakanlığı, DEM Parti'nin İmralı'da gerçekleştirdiği üçüncü görüşmeye onay verdi. Söz konusu ziyaretin gerçekleşeceği açıklanırken, Ahmet Türk'ün de bulunacağı heyetin 7 kişiden oluşacağı belirtildi. Heyet, ziyaretin ardından 28 Şubat Cuma günü kamuoyuna açıklama yapacak.

"VİDEOLU GÖRÜŞME MEVZUATA UYGUN DEĞİL"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İmralı heyetinin ziyaretiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Öcalan'ın videolu çağrı yapacağı tartışmalarına ilişkin şunları söyledi:

"Daha önce de açıkladığımız gibi hükümlülerin cezaevinde yakınları, avukatlarıyla nasıl görüşecekleri mevzuatımızda belli. Dolaysıyla hükümlünün cezaevinden video vasıtasıyla ilgili mevzuatımız buna uygun değil.

Bu çerçevede, Sayın Bahçeli'nin grup toplantısında başlattığı Terörsüz Türkiye hedefi var. Sayın Bahçeli'nin bu çağrısına sayın Cumhurbaşkanımızın iradesi var. Tüm hedef terörsüz Türkiye. 40 yıldan bu yana bu ülkeye çok büyük zarar veren terör örgütünün kendisini feshetmesi, tüm hedef bu. Huzurlu bir geleceğe Türkiye'nin adım atması konusunda büyük bir çaba söz konusu. Bunun terörün sonlanmasıyla gerçekleşmesi önemli. 40 yıldan bu yana çok büyük kayıplar yaşadık, şehitler verdik, maddi manevi kayıplar oldu. Ülkemizin gelişmesinin önündeki en büyük engel terördü.

Özellikle terör örgütünün feshine yönelik bir açıklama yapılacaksa ebetteki bunun muhatabı, terör örgütü elebaşı bu açıklamayı terör örgütüne yönelik yapacak ve terör örgütü de silah bıraktığında da ülkemizin terörsüz bir Türkiye adımı atması konusunda önemli bir aşamaya geçilmiş olacak."

Bakan Tunç, "Mevzuatta bir değişiklik yapma ihtimali var mı?" sorusuna, "Yarın DEM Partililerin görüşmeleri bir gerçekleşsin, sonraki süreçte gerekli açıklamaları yaparız. Ama şu anda öyle bir durum söz konusu değil" dedi.