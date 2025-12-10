İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, Meclis’teki açılım komisyonu üyelerinin terör örgütü PKK’nın elebaşı Abdullah Öcalan’la görüşmek üzere İmralı Adası’na yaptığı ziyarete yönelik sert eleştirilerde bulundu.

Cumhuriyet gazetesinden Merve Kılıç'ın haberine göre Çömez, “Oylamayı ‘gizli’ yaptılar. İmralı’ya ‘gizli’ gittiler. Tutanakları ‘gizli’ tuttular. 16 sayfanın 12’sini gizlediler. Gizli saklı neyin peşindeler acaba?” dedi.

İktidarın hazırlıklarını yürüttüğünü iddia ettiği “örgüt üyelerinin affını” içeren düzenlemeye ilişkin sert ifadeler kullanan Çömez, söz konusu girişimin “aylardır uyardıkları bölgesel bir projenin parçası olduğunu” söyleyerek “Bu projenin arkasında bölgemizi dizayn etmeye çalışan küresel güçler var” dedi.

'İKİ AŞAMALI PLAN'

Çömez, planın ilk ayağının “terörist başının cezaevinden çıkarılması ve İmralı’da adeta ‘küçük bir saraya’ yerleştirilmesi” olduğunu iddia ederek, buradan örgüt üzerindeki tüm yapıları yönetmesinin hedeflendiğini duyurdu.

Çömez'in iddiasına göre; ikinci aşamada ise 9 bin PKK’lı için özel bir af planlanıyor.

“Bunu nereden öğreniyoruz? İngiliz haber kuruluşu Reuters haftalar önce açıkladı” dedi. “TCK, Terörle Mücadele Yasası ve infaz düzenlemeleri değiştirilmek isteniyor” diyen Çömez, iktidarın anayasanın ilgili maddelerini de tartışmaya açtığını ifade etti.

İktidarın “terörsüz Türkiye” ifadesini dahi kullanmadığını belirten Çömez, “Çünkü yaşananların terör olduğunu kabul etmiyorlar. İstedikleri şey, 9 bin PKK’lının affedileceği özel bir yasanın çıkması” ifadelerini kullandı.