MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin terör örgütü PKK’nın kurucu Abdullah Öcalan’ı Meclis’e davet edip ‘örgütü lağvettiğini açıklasın' çıkışıyla 2’nci açılım süreci tam anlamıyla başlamıştı. Süreç ardından PKK’nın fesih kararı, teröristlerin silahları yakması ve sınırdan çekilmesi ile ilerledi.

Bahçeli ile başlayan süreç, TBMM’de kurulan Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nda devam ediyor. Komisyonun son günlerde İmralı’ya gitmesi gündeme geliyor. Devlet Bahçeli, komisyonun bir an önce İmralı’ya gitmesi yönünde iktidara net bir çağrı yapmıştı. AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise topu komisyona bırakmıştı.

Çağrının ardından AKP-MHP ve DEM Parti’nin komisyon İmralı’ya gitme yönünde karar aldı. İmralı’ya CHP katılmazken, Yeni Yol da çekimser kalarak gitmeyeceğini açıkladı.

AKP'DE 'SEÇMEN İKNA OLMADI' KULİSİ

Süreçte bunlar yaşanırken Nefes yazarı Nuray Babacan bugünkü köşe yazısında AKP'nin İmralı kulislerini aktardı. Babacan AKP’li kurmaylarının, “Yaz aylarında seçim bölgelerimizde açılımı anlatmamız istendi. Ortada bir şey yoktu. ‘İyi olacak, güzel olacak’ dışında bir şey söyleyemedik vatandaşlara. Sorularına yanıt verecek kadar bilgimiz bile yoktu. Seçmen ikna olmadı. Devletten gelen bilgiler, daha çok Suriye, SDG ve İsrail planıyla ilgili. O da herkesin kafasını karıştırıyor. Vatandaş ‘açılım’ dendiğinde itiraz etmedi ama ‘İmralı’ya Abdullah Öcalan’ın ayağına parlamenterlerin gitmesi fikrine’ takılmış durumda. O yüzden başka seçenekler yaratılsın istemiştik” dediğini aktardı.

"SİNCAN CEZAEVİNE GETİRİLSİN, VEKİLLER ORADA GÖRÜŞSÜN"

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başta olmak üzere partinin yöneticilerine değişik öneriler götürenler olduğunu belirten Babacan, “‘Telekonferans’ bunların en bilineniydi. Ancak en ilginç öneri; ‘Öcalan, helikopterle Sincan Cezaevine getirilsin, milletvekilleri orada görüşme yapsın’ oldu. Hatta, ‘kelepçeli bir Öcalan fotoğrafının’ paylaşılmasının iyi olacağını savunanlar oldu. Öneriler havada kaldı” şeklinde ifade etti.